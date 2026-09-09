Gerçek iş deneyimiyle kariyer yolculuğuna ilk adım

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Üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası iş hayatına daha donanımlı hazırlanması giderek önem kazanırken, Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı bursiyerlerine sunduğu destek modelini eğitimden profesyonel deneyime uzanan bir programla güçlendiriyor.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen “Pratiğe Yolculuk” Bursiyer Staj Programı kapsamında üniversite öğrencileri, 30 iş günü boyunca Alyors Grup şirketlerinde farklı departmanlarda görev alarak sağlık ve ilaç sektörünü yakından tanıdı.

Öğrenciler; Ar-Ge, üretim planlama, formülasyon geliştirme ve ruhsatlandırma, klinik araştırmalar, medikal, pazarlama, iş geliştirme, bilgi teknolojileri, kalite ve dış ticaret gibi farklı alanlarda gerçek iş süreçlerine dâhil oldu.

Programın önemli bir ayağını ise öğrencilerin sektör profesyonelleriyle buluştuğu eğitimler oluşturdu. Bursiyerler; kariyer yönetimi, ilaç sektöründe doğru bilinen yanlışlar ve bir fikrin Ar-Ge’den ürüne dönüşme süreci gibi başlıklarda uzmanlardan bilgi aldı.

“Bursun yanında deneyim de kazanmalarını istiyoruz"

Programın kapanışında bursiyerlerle bir araya gelen Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Selman Alimoğlu, gençlerin eğitim hayatlarının yanı sıra mesleki gelişimlerinin de desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Alimoğlu, “Pratiğe Yolculuk” ile gençlerin iş hayatını yakından tanımalarına ve kariyer yolculuklarında değerli bir deneyim kazanmalarına katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Program, üniversite öğrencilerine yalnızca burs desteği sağlamak yerine, akademik bilgilerini gerçek iş deneyimiyle buluşturan ve kariyer seçimlerine ışık tutan bir model ortaya koyuyor.