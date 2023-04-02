Girişimcilik ve yenilikçilikte ODTÜ ilk sırada

2022 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçları, Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve birçok davetlinin katılımıyla düzenlenen törende açıklandı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK'ın 2012'den itibaren gerçekleştirdiği ve bu yıl 11'incisi ilan edilen TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Mandal, 6 Şubat depremlerini hatırlatarak, "Depreme bakıldığında gerçekten üniversitelerimiz için önemli bir mesaj içeriyor. Hem dünya için hem insanlık için ama özellikle üniversitelerimiz için verilen bu mesajda bilim tabanlı çözümlere daha fazla ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Çünkü artık karşılaştığımız güçlükler çok daha karmaşık, dinamik ve değişken. Bu da çözüm üretmek için geleneksel yöntemlerden çok yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmasına neden oluyor. Bu yüzden üniversitelerimize düşen rol geçmişte olduğundan daha kıymetli. Girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi bu sürece katkıda bulunmak için önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Endekste her yıl ilk 50'ye giren üniversiteleri kamuoyuyla paylaştıklarını aktaran Mandal, çalışmada üniversitelerin 4 ana başlıkta değerlendirildiğini bildirdi.

Mandal, bu başlıkları "bilimsel ve teknolojik yetkinlik", "fikri mülkiyet", "iş birlikleri ve etkileşim" ve "bunun ekonomiye ve topluma katkısı" olarak sıraladı. Mandal, 23 göstergeyle ülkeye özgü kapsamlı bir çalışma yapıldığını söyledi.

Endeks aynı parametreler sürekli değişiyor

Prof. Dr. Hasan Mandal, şunları kaydetti:

"2012 yılında bu sürece başlanıldığı zaman ile bugünkü arasında endeksin adı aynı olmasına karşın kullandığımız parametreler ve etkileri sürekli değişiyor. Çünkü üniversitelerden beklenti çok daha üst seviyeye çıkıyor.

Üniversitelerimizden beklenilen bilgi üretimi ve aynı zamanda insan kaynağı yetiştirilmesi boyutunu ayrı ayrı inceliyoruz ve her yıl parametrelerin güncellenmesiyle anlamlı bir bütünlük oluşuyor. Özellikle gençlerimizi, öğrencilerimizi hem araştırma noktasında olsun hem de girişimcilik ekosisteminde bulunmaları için başlıkları daha fazla kıymetli hale getiriyoruz. Bundan dolayı endeksin bu boyutta değerlendirilmesini istirham ediyorum."

Bu nedenle üniversitelerin kaçıncı olduğuna değil, hangi alt bileşenlerde daha güçlü olduklarına bakılması ve bu 23 bileşenin ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Mandal, "Üniversitelerimiz de kendilerini bu noktadan değerlendirmeli ve daha zayıf noktaları nasıl geliştirmeli buna odaklanmalı. Gelecek yıllara ilişkin üniversitelerimizin iyileştirilmesiyle ilgili biz üniversitelerimize mentorluk da yapıyoruz." diye konuştu.

Yakın zamanda bir toplantı düzenleyeceğiz

287 kurumdan veri çekildiğini bildiren Mandal, "Bu süreçteki katkı ve destekleri için hem kurumlarımıza hem de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü zorlu bir süreç ve 9 ay süren bir emek var." dedi.

Mandal, sözlerini tamamlarken, "Yakın zamanda tüm üniversitelerimizi davet ederek tüm ayrıntıları ile birlikte Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi metodolojimizi ve bu süreçteki üniversitelerimizin gelişim alanlarını kendileri ile paylaşacağımız bir toplantı düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ODTÜ, 83,61 puanla birinci sırada

Verilen bilgiye göre, üniversitelerin yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetlerinin tetiklenmesi ve bu alandaki performanslarının ölçülmesi amacıyla Türkiye'de ilk kez 2012'de TÜBİTAK tarafından Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi hazırlandı.

Bu yıl endeks ile üniversiteler, "bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği", "fikri mülkiyet havuzu", "iş birliği ve etkileşim" ile "ekonomik katkı ve ticarileşme" olmak üzere 4 boyut altında, 23 göstergeye göre sıralandı.

Bu yıl endeks sıralamasına öğretim üyesi sayısı 50'nin üzerinde olan 192 üniversite dahil edildi.

Endeksin veri toplama sürecine 287 kurum katkı sağladı. 23 göstergeden oluşan endeks kapsamında yaklaşık 1 milyon hücrelik veri seti 9 aylık yoğun bir çalışma sonunda toplandı ve çeşitli kontrollere tabi tutularak değerlendirmeye alındı.

Bu yılki sıralama, TÜBİTAK öncülüğünde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TENMAK, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerin de katkılarıyla belli oldu.

Buna göre, 2022 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 83,61 puanla ilk sırada yer aldı. Sabancı Üniversitesi 77,89 puanla ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) de 74,15 puanla üçüncü oldu.

Öte yandan, endekse ilişkin kullanılan göstergeler, ağırlıklar ve yönteme ilişkin detaylı bilgilere TÜBİTAK'ın sayfasında paylaşacağı gösterge tanımları ve metodoloji dokümanlarından ulaşabilecek.

2022 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer alan ilk 10 üniversite ve puanları şöyle:

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 83,61 puan

2. Sabancı Üniversitesi 77,89 puan

3. İstanbul Teknik Üniversitesi 74,15 puan

4. Yıldız Teknik Üniversitesi 73,88 puan

5. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 69,85 puan

6. Koç Üniversitesi 67,74 puan

7. Boğaziçi Üniversitesi 65,93 puan

8. Gebze Teknik Üniversitesi 64,85 puan

9. Özyeğin Üniversitesi 63,18 puan

10. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 62,02 puan.