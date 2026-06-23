GTÜ’de Kuantum Bilim ve TRMOTOR Alt Sistemler Test Merkezi hizmete girdi

ADEM ADIGÜZEL / KOCAELİ

Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ), kuantum teknolojileri ve savunma sanayisine yönelik araştırma-geliştirme çalışmalarına katkı sunacak iki önemli altyapı hizmete alındı. Kuantum Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı ile TRMOTOR Alt Sistemler Test Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün katılımıyla düzenlenen törenle açılırken, merkezlerin kuantum araştırmaları ile motor alt sistemlerinin yerli imkânlarla test ve doğrulama süreçlerinde aktif rol üstlenmesi hedefleniyor.

Programda konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, “Üniversite olarak bilimi ve teknolojiyi yalnızca takip eden değil, bu alanlara yön veren güçlü bir araştırma ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Bugün ASELSAN’ın katkılarıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz Kuantum Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı da bu vizyonumuzun en somut örneklerinden birini oluşturuyor” dedi.

Açılışın Üniversite-sanayi iş birliğinin en iyi örneklerinden biri olduğunu belirten Mantar, “TRMOTOR Alt Sistemler Test Merkezi, havacılık ve savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefimizin en kritik yapı taşlarından biri olacak. Bir motorun tasarımını gerçekleştirmek kadar, o motorun kritik alt sistemlerini yerli imkânlarla test edebilmek ve doğrulama süreçlerini kendi altyapımızda yürütebilmek de büyük önem taşıyor” dedi.

“Türkiye artık savunma sanayisinde 185 ülkeye ürün ihraç eden bir ülke”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz laboratuvar ve test merkezi, ülkemizin savunma sanayisindeki teknolojik dönüşümüne önemli katkılar sunacak. Savunma sanayimizde yürütülen çalışmalar, güçlü bir koordinasyon ve uyum içerisinde gece gündüz devam ediyor. Ürünlerin uluslararası alanda tercih edilmesi de doğru bir yolda ilerlediğimizin en somut göstergelerinden biridir. Bugün 4 bini aşkın şirketimiz ve 150 bine yaklaşan nitelikli insan kaynağımızla mevcut kabiliyetlerimizi daha ileri taşımak, yeni teknolojiler geliştirmek ve katma değer kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.