Hatay’da umut tırları: Eğitimle daha iyiye

FERZAN ÇAKIR / HATAY

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay küllerinden yeniden doğmaya çalışıyor. Kentte yükselen inşaatlar yıkımın boyutunu gösterirken, toparlanma sürecinde eğitim en kritik başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede MediaMarkt Türkiye ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle yürütülen “Eğitimle Daha İyiye” Programı sahada faaliyet gösteriyor.

TEGV’in mobil eğitim birimleri olan Ateşböcekleri; depremden etkilenen Hatay, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta konuşlanıyor. Program kapsamında bugüne kadar 13 okulda 11 bin 297 çocuğa ulaşıldı. Uygulamalı eğitim süresi 145 bin 789 öğrenim saatine çıktı. Program, çocuklara uygulamalı öğrenme imkânı sunarken aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkı sağlıyor.

MediaMarkt Türkiye projeye 1,6 milyon Euro kaynak ayırdı. Dört yıllık hedef 24 bin çocuğa ulaşmak ve 300 bin öğrenim saatine erişmek. Program, MediaMarktSaturn Grubu’nun faaliyet gösterdiği 11 ülke arasında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük toplumsal yatırım olma özelliğini taşıyor.

Ateşböceği modeli

TEGV’in uyguladığı Ateşböceği modeli, özel tasarlanmış eğitim tırlarının okul bahçelerine konuşlanmasıyla işliyor. Çocuklar burada iki gün boyunca yoğunlaştırılmış programlara katılıyor. Kodlama, bilişim, tasarım, bilim ve sanat alanlarında uygulamalı atölyeler düzenleniyor. Amaç, deprem sonrası oluşan öğrenme kayıplarını azaltmak ve eğitim sürekliliğini desteklemek. Katılım verileri kız ve erkek çocuklar arasında dengeli bir dağılıma işaret ediyor.

Proje kapsamında Hatay’daki Nardüzü İlköğretim Okulu’nda yer alan Bilim Ateşböceği’ni ziyaret ediyoruz. Çocuklar deneyler yaparak bilimin temel prensiplerini öğreniyor. Her birinin farklı hayalleri var; matematik öğretmeni olmak isteyen de var, yazar, doktor ya da mühendis olmak isteyen de. TEGV yetkilileri, başlangıçta çocukların meslek hayallerinin daha sınırlı olduğunu aktarıyor. Bugün ise hayallerin çeşitlendiği ve çocukların başarabileceklerine dair inançlarının arttığı görülüyor.

Hatay’daki saha ziyaretinde konuşan MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, projeyi klasik bir kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti olarak görmediklerini belirtti. Acar, “Bu projeyi bir PR çalışması olarak görmüyoruz. Bu ülkede faaliyet gösteriyorsanız topluma karşı sorumluluğunuz var” ifadelerini kullandı. Acar, programın en önemli çıktısının çocukların üretici rol üstlenmesi olduğunu vurgulayarak, “Çocuklar burada sadece dinlemiyor, dokunuyor, deniyor, üretiyor. Biz bu yolculukta sadece aracıyız” dedi.

Yapay zekâ atölyeleri eklendi

Programın son dönemde eklenen başlıklarından biri yapay zekâ atölyeleri oldu. Aralık 2025’te başlatılan Yapay Zekâ Hikâye Atölyeleri’ne bugüne kadar 364 çocuk katıldı. Çocuklar kendi hikâyelerini yazıyor ve dijital araçlarla içerik üretiyor. Bu içeriklerin 2026 sonunda dijital çocuk masalları kütüphanesine dönüştürülmesi planlanıyor. Acar, programın amacının çocukları teknolojiyi tüketen değil, üretim süreçlerinde doğru kullanan bireyler haline getirmek olduğunu belirtti.

“Eğitim süreklilik gerektirir”

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise deprem sonrası dönemde eğitimin sürekliliğinin kritik olduğunu vurguladı. “Barınma ve temel ihtiyaçların ardından en önemli başlık eğitim oluyor. Nitelikli eğitim bir defalık bir destek değildir, süreklilik gerektirir” diyen Tosyalı, mobil öğrenim birimlerinin yalnızca akademik destek sunmadığını, çocukların sosyal ve duygusal dayanıklılığını güçlendirdiğini de ifade etti.