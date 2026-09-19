“Hocaların hocası” Prof. Dr. Uğur Ersoy yaşamını yitirdi

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Ersoy’un vefat haberi, Boğaziçi Üniversitesi tarafından duyuruldu. Üniversitenin açıklamasında, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün değerli emekli öğretim üyesinin hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntü ifade edildi.

Prof. Dr. Ersoy için ilk tören bugün İstanbul’da düzenlenecek. Ersoy’un cenazesi daha sonra memleketi Mersin’de toprağa verilecek.

“Hocaların hocası” olarak anılıyordu

Prof. Dr. Uğur Ersoy, akademik camiada ve inşaat mühendisliği çevrelerinde “hocaların hocası” olarak tanınıyordu.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) da Ersoy’un vefatının ardından taziye mesajı yayımladı. Mesajda, Türkiye’nin önemli bilim insanlarından Ersoy’un inşaat mühendisliği ve bilim dünyasına yaptığı katkılara vurgu yapıldı.

İnşaat mühendisliği eğitimine önemli katkılar sundu

1932 yılında Mersin’de dünyaya gelen Prof. Dr. Uğur Ersoy, akademik hayatı boyunca inşaat mühendisliği alanında çok sayıda çalışma yürüttü.

Ersoy, akademik kariyerinin önemli bir bölümünü Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde sürdürdü. Burada İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Rektör Yardımcılığı ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Dekanlığı gibi görevlerde bulundu.

2006’dan itibaren Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yaptı

Prof. Dr. Ersoy, 2006 yılından itibaren akademik çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürdü.

Uzun yıllara yayılan akademik kariyeri boyunca yetiştirdiği öğrenciler ve inşaat mühendisliği alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’nin mühendislik eğitimine önemli katkılarda bulundu.