İBB burs başvuru ekranı (Aralık 2025); İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? soruları araştırılıyor. Üniversite öğrencileri burs başvuru ekranını sorguluyor. Ayrıca ilk ödemeleri ne zaman alacaklarını da merak edenler arama motorunun yolunu tuttu.

İBB BURS BAŞVURU EKRANI (ARALIK 2025)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2025-2026 eğitim dönemi için 100 bin öğrenciye sağladığı 20.000 TL’lik "Genç Üniversiteli Sosyal Desteği" burs başvurularında kritik aşamaya gelindi. 23 Eylül'de başlayıp 21 Kasım'da sona eren başvuruların ardından, gözler sonuç ekranına çevrildi.

Öğrenciler, İBB'nin resmi duyurularını yakından takip ediyor. Geçmiş yılların takvimi baz alındığında, sonuçların Aralık ayının ortalarına doğru ya da en geç Ocak ayının ilk haftalarında açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sonuçları gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi ile "İstanbul Senin" mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte 100 bin öğrenciye 10.000 TL + 10.000 TL şeklinde iki taksitte toplam 20.000 TL’lik maddi destek sağlanmış olacak.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2025-2026 eğitim dönemine ait 20.000 TL'lik "Genç Üniversiteli Sosyal Desteği" başvuru sonuçları, on binlerce öğrenci tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

