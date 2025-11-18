İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İBB burs sonuçları açıklandı mı?

  1. Ekonomim
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerini kapsayan burs programına başvuruların son aşamaya gelmesinden sonra gözler sonuç tarihine çevrildi. 23 Eylül 2025’te başlayan İBB burs başvuruları için geri sayım başlarken, öğrenciler neticelerin ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Bu noktada “İBB bursu açıklandı mı, sonuçlar nereden öğrenilecek?” soruları gündemde.

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025–2026 eğitim öğretim dönemi kapsamında İBB, ihtiyaç sahibi 100 bin üniversite öğrencisine 20 bin TL tutarında “Genç Üniversiteli Sosyal Desteği” verecek. Bu destek için başvurular 21 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte değerlendirmeler başlayacak. İşte 2025 İBB burs sonuçları tarihleri...

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Önceki yılların takvimleri dikkate alındığında burs sonuçlarının Aralık 2025 içinde duyurulması bekleniyor. Geçen yıl başvurular 26 Eylül–1 Kasım 2024 tarihlerinde alınmış, sonuçlar ise 31 Aralık 2024 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor.

İBB burs sonuçları nereden öğrenilecek?

İBB burs sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler şu kanalları kullanabilecek:

gencuniversiteli.ibb.istanbul

İstanbul Senin uygulaması

153 Çözüm Merkezi

Öte yandan İBB, 2026 yılında da 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL eğitim desteği vermeyi sürdürecek. Öğrenciler, resmi açıklamaları izleyerek sonuç ekranına ulaşabilecek.

 

