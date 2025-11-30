IBB Burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı Genç Üniversiteli bursu için başvurular geçtiğimiz aylarda tamamlandı.

Binlerce öğrencinin merakla beklediği burs sonuçları, yeni eğitim-öğretim döneminde maddi destek almak isteyen gençler için büyük önem taşıyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve burs ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak?

IBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 – 2026 eğitim yılı için burs başvuruları 23 Eylül’de başlamış ve 17 Ekim’de sona ermişti. Başvuru sürecinin ardından öğrenciler gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da geçtiğimiz yıl burs sonuçları Ocak ayının ilk haftasında açıklanmıştı. Bu nedenle bu yıl da sonuçların Ocak ayı içerisinde duyurulması bekleniyor. Öğrenciler, sonuçları İBB’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

IBB BURS ÜCRETİ VE ÖDEME PLANI

İBB, bu yıl toplamda 100 bin üniversite öğrencisine burs desteği sağlayacak. Burs miktarı 2025 – 2026 dönemi için 20.000 TL olarak belirlendi. Ödemeler iki taksit halinde yapılacak; ilk taksit 10.000 TL, ikinci taksit ise yine 10.000 TL olacak. Böylece öğrenciler toplamda 20.000 TL’lik eğitim desteğinden faydalanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu burs programı kapsamında ayırdığı bütçe ise 2 milyar TL olarak açıklandı.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK

Geçtiğimiz yıl burs ödemeleri 7 Ocak itibarıyla öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlanmıştı. Bu yıl da benzer şekilde ödemelerin Ocak ayı içerisinde yapılması öngörülüyor. Öğrenciler, burs ödemelerini banka hesapları üzerinden takip edebilecek.