İBB burs sonuçları sorgulama ekranı 2026 Ocak! İBB burs sonuçları nasıl öğrenilir? soruları ve detaylar araştırılıyor. Adaylar sisteme giriş yaparak burs sonuçlarını öğrenebiliyor.

İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026 OCAK!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her yıl üniversite öğrencilerine sağlanan eğitim desteği bursunun 2025–2026 eğitim öğretim yılı sonuçları Ocak 2026 itibarıyla erişime açıldı. İBB burs başvurusunda bulunan on binlerce öğrenci, sonuçlarını İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Genç Üniversiteli sistemi üzerinden sorgulayabiliyor.

Yetkililer, burs almaya hak kazanan öğrencilerin sistemde yer alan banka bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatırken, eksik ya da hatalı IBAN bilgisi bulunan öğrencilerin ödemelerinde gecikme yaşanabileceğini vurguladı. Bursun ilk taksitinin sonuçların açıklanmasının ardından kısa süre içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

İBB bursu, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamayı ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Öğrenciler, sonuçlara genuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabiliyor. Burs ödemeleri yıl içinde taksitler halinde gerçekleştirilecek.

İBB BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İBB burs sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, herhangi bir kuruma gitmeden dijital platformlar üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Resmi Web Sitesi: Adaylar, gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine giriş yaparak "Başvuru Sorgula" sekmesinden T.C. Kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sonuçlarına ulaşabilirler.

İstanbul Senin Uygulaması: İBB’nin mobil uygulaması olan "İstanbul Senin" üzerinden de sonuçlar anlık olarak takip edilebilmektedir. Uygulama içerisindeki ilgili menüden durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

Alo 153 Çözüm Merkezi: İnternet erişimi olmayan veya teknik sorun yaşayan öğrenciler, İBB Çözüm Merkezi'ni arayarak bilgi alabilirler.

Ödeme Süreci ve Detaylar

2025-2026 eğitim dönemi için belirlenen toplam 20.000 TL tutarındaki destek, hak kazanan öğrencilerin banka hesaplarına iki taksit halinde (10.000 TL + 10.000 TL) yatırılmaktadır.