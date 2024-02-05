İkinci ara tatil ne zaman, yapılacak mı?
Milyonlarca öğrencinin gözü ilk dönemin başlamasıyla, ikinci ara tatil tarihlerine çevrildi. Peki 2. yarıyıl tatili ne zaman olacak?
Öğrenciler 2023-2024 yılı eğitim- öğretim dönemi bitmeden son tatil haklarını 2. ara tatil ile kullanacaklar. İlk 15 yarıyıl tatilinden sonra merak edilen konular arasında 2. ara tatili geliyor. Peki 2. ara tatil ne zaman? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili nisan ayında yapılacak.
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.