İnegöl üniversite kampüsü yerinde dönüşümle yenileniyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İnegöl Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında, İnegöl Yerleşkesi’nin yerinde dönüşümünü ve yeni fakülte birimlerinin eklenmesini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Proje ile mevcut kampüsün depreme dayanıklı, modern ve nitelikli bir eğitim alanına dönüştürülmesi hedefleniyor. Aralık 2025’te belediye meclisinde kabul edilen “Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi Yerinde Dönüşüm Projesi Zemin Etüt Çalışmaları Protokolü”, düzenlenen törenle resmiyet kazandı. İmza törenine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite yöneticileri ve akademik kadro katıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, protokolün ikinci etap çalışması olduğunu belirterek, “Amacımız kampüsü ilave fakülte birimleriyle zenginleştirmek, mevcut binaları yenileyerek hem depreme dayanıklı hale getirmek hem de çağdaş eğitim imkânlarının daha etkin kullanılmasını sağlamak. İnegöl Belediyesi’nin desteğiyle, şehre yakışır, güçlü bir kampüs kazandıracağız” dedi.

“Nitelikli eğitim önceliğimiz”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, imzalanan protokolün uzun süredir beklenen bir adım olduğunu vurguladı. Taban, “İnegöl için üniversite her zaman önemliydi. Bu projeyle, hayata geçirilmesi ertelenen hedefler somutlaşmaya başladı. Nicelikten ziyade, nitelikli eğitim verilen, şehrin ihtiyaç duyduğu meslek gruplarını yetiştiren bir kampüs hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Yerinde dönüşüm kapsamında, mevcut 43 bin metrekarelik kampüs alanının 37 bin metrekaresinde üç etaplı yenileme çalışması planlandığını açıklayan Başkan Taban, kampüsün şehirle entegre konumunun büyük avantaj sağladığını dile getirdi. Zemin etüt çalışmalarına belediye olarak destek vereceklerini de kaydetti. Belediye meclisinde projeye destek veren tüm gruplara teşekkür eden Taban, bu dönüşümün yalnızca fiziki bir yenileme olmadığını, İnegöl’ün akademik ve ekonomik geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olduğunu söyledi.