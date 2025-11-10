İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2026 MEB bursluluk sınav günleri ve tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nca her sene uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), başarılı öğrencilerin maddi destek almasını sağlıyor. 2026 senesi adına sınav takvimi açıklandı ve öğrencilerin heyecanla beklediği bursluluk sınav tarihi ortaya çıktı. MEB 2026 sınav takvimi çerçevesinde İOKBS’nin gerçekleştirileceği gün ve başvuru tarihleri de paylaşıldı. Peki, 2026 bursluluk sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak? İşte tüm ayrıntılar…

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

2026 MEB bursluluk sınav günleri ve tarihleri

Sınav için başvuruların ne zaman alınacağı henüz açıklanmadı. Bu senenin başvuru takvimi yayınlanacak kılavuz ile beraber duyurulacak.

Geçtiğimiz dönem 27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan sınav için başvurular 10 Şubat 2025 - 03 Mart 2025 tarihleri aralığında alınmıştı.

İOKBS bursluluk sınavı şartları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (İOKBS) bursluluk şartları, Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak, ortaokul (5, 6, 7, 8. sınıflar) veya ortaöğretim kurumlarının (hazırlık, 9, 10, 11. sınıflar) öğrencisi olmak, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası (disiplin cezası) almamış olmak ve en önemli şart olarak ailenin bir önceki mali yıla ait fert başına düşen yıllık net gelir miktarının, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl belirlenen parasız yatılılık sınırını (son yayınlanan kılavuzlara göre 195.000 TL civarındaki bir üst sınırı) geçmemesi gerekmektedir; bu gelir şartı, kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler (şehit/gazi çocuğu, koruma altındaki çocuklar vb.) hariç tüm öğrenciler için geçerli olup, başvuru esnasında Aile Maddi Durum Beyannamesi (EK-1) ile belgelendirilmesi zorunludur.