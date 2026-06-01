iokbs bursluluk sınavı sonuçları 2026... Bursluluk açıklandı mı, bursluluk saat kaçta açıklanacak?

iokbs bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarafından her sene yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) sonuç heyecanı devam ediyor. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf seviyesindeki lise öğrencilerinin burs desteği alabilmek adına katıldığı sınavın sonrasında gözler sonuç tarihine çevrilmişti. Ve o gün geldi çattı. Puan hesaplamalarını tamamlayan binlerce öğrenci ve veli, sonuçların açıklanacağı tarihi dört gözle beklerken, "2026 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "İOKBS sonuçları nasıl sorgulanır?" soruları gündemdeki yerini koruyor. MEB'in sonuç takvimi ve sorgulama ekranına dair ayrıntılar kesinleşti.

2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak belli olmadı. MEB, değerlendirme aşamasının bitmesinden sonra sonuçları çoğunlukla çevrim içi olarak erişime açmaktadır.

Geçmiş yıllardaki takvimler dikkate alındığında, bursluluk sınavı sonuçlarının sınavdan yaklaşık 3 ila 4 hafta sonra duyurulduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, 2026 sonuçlarının da Haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Ve MEB bursluluk sınav sonuçları açıklandı

Binlerce öğrencinin ve ailesinin merakla beklediği MEB İOKBS bursluluk sınavlarının sonuçları resmen açıklandı.

Sınav sonucunuzu öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

bursluluk sınavı açıklandı mı?

Sınav neticelerinin 1 Haziran 2026 tarihinden dek MEB’in resmi web sitesi vasıtasıyla açıklanacak. Adaylar İOKBS bursluluk sonuçlarına internet sitesinden erişebilecek.

Okul müdürlükleri ise velinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan temin ederek, gerekli mühür ve imza işlemlerini tamamladıktan sonra öğrenciye ya da veliye imza karşılığında teslim edecek.

bursluluk saat kaçta açıklanacak?

Öğrenciler, bursluluk sınavı sonuçlarını sorgulama ekranı aracılığıyla rahatça erişilebilecek. Ancak neticelerin paylaşılacağı saat husunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

Sorgulama işlemi için izlenecek adımlar ise şu şekilde:

MEB’in resmi internet sitesine giriş yapılır



“Sınav Sonuçları” bölümüne tıklanır



T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi girilir



Güvenlik doğrulaması tamamlanır



Sonuç ekranı görüntülenir

İOKBS 2026 sonuçlarına genellikle MEB’in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılmaktadır: MEB Resmi Sitesi

MEB bursluluk sınavı nereden öğrenir?

Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavı sonuçlarına ilişkin herhangi bir belgeyi öğrencilerin adreslerine posta yoluyla iletmeyecek. Adaylar neticelerini, Bakanlığın resmi internet siteleri vasıtasıyla çevrimiçi olarak öğrenebilecek. MEB bursluluk sınavı sonuç sorgulama işlemleri MEB'in internet portalı aracılığıyla süratli ve kolay biçimde yapılabilecek.