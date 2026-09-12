İran’daki Türk öğrencilere eğitimlerini Türkiye’de sürdürme imkanı

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Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 27 Ağustos 2026 tarihli toplantısında alınan kararla, İran’daki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin, belirlenen şartları sağlamaları halinde Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmelerine, yatay geçiş şartlarını karşılamayan öğrencilerin ise özel öğrenci statüsünde eğitimlerine devam edebilmelerine imkan sağlandı.

Karar, 10 Eylül 2026 tarihli yazıyla tüm üniversitelere bildirildi.

Yatay geçiş için sınav şartı

Düzenleme kapsamında, İran’daki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin yatay geçiş başvuruları, belirlenen şartlar çerçevesinde değerlendirilecek.

Öğrencilerin, kayıt oldukları yılda ÖSYS/YKS’ye girmiş olmaları gerekiyor. Başvurularda, programın ilgili yıldaki başarı sırası veya taban puanı dikkate alınacak. Özel yetenek programlarında ise ilgili yılda ilan edilen merkezi sınav puanı esas alınacak.

İran’daki programlara SAT, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level, Uluslararası Bakalorya (IB), Avusturya Matura Diploması ve İtalya Maturita Diploması gibi uluslararası sınavlarla kayıt yaptıran öğrenciler de belirlenen şartları sağlamaları halinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilecek.

Kontenjanları üniversiteler belirleyecek

Yatay geçiş kontenjanları, Türkiye’deki üniversiteler tarafından diploma programı bazında belirlenecek. Bu kontenjanlar, ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayan öğrenciler için bir diploma programında sınıf ayrımı gözetilmeksizin toplam yüzde 40’ı geçemeyecek.

İran’da alınan ders ve kredilerin Türkiye’deki karşılığı ise öğrencinin yatay geçiş yaptığı üniversitenin intibak komisyonu tarafından belirlenecek.

Başvurular 14-18 Eylül’de

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi öncesinde İran’daki tanınan bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış ve yatay geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler, 14-18 Eylül tarihleri arasında ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurabilecek.

Üniversiteler sonuçları 25 Eylül tarihine kadar ilan edecek. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Boş kalan kontenjanlar için yedek aday listeleri 30 Eylül, yedek adayların kesin kayıtları ise 1-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yatay geçiş yapamayanlara özel öğrencilik imkanı

Yatay geçiş şartlarını karşılamayan ancak İran’daki tanınan bir yükseköğretim kurumunun örgün eğitim programında kayıtlı olan öğrenciler de Türkiye’deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitimlerine devam edebilecek.

Özel öğrencilik başvurularında öğrencinin programı, akademik durumu, kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre, kayıtlı olduğu üniversitenin onayı ve başvurulan üniversitenin akademik takvimi dikkate alınacak.

Özel öğrenciler, eğitim gördükleri üniversitenin ders, sınav ve disiplin kurallarına tabi olacak. Bu kapsamda öğrencilere aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren onaylı belge verilecek; ancak özel öğrencilik yoluyla diploma veya unvan elde edilemeyecek.

Özel öğrencilikten yararlanmak isteyen öğrenciler ise 1-2 Ekim 2026 tarihlerinde gerekli belgelerle birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuracak.

Ukrayna’daki öğrenciler için de benzer uygulama yapılmıştı

Yükseköğretim Kurulu, savaş nedeniyle eğitimleri kesintiye uğrayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin Türkiye’de eğitimlerine devam edebilmeleri için daha önce de benzer bir uygulamayı Ukrayna’daki savaşın ardından hayata geçirmişti.

Böylece Yükseköğretim Kurulu, 2022 yılında Ukrayna’daki savaş nedeniyle eğitimleri kesintiye uğrayan öğrenciler için uyguladığı yatay geçiş ve özel öğrencilik imkanını, 2026 yılında İran’daki öğrenciler için de benzer bir çerçevede yeniden uygulamaya koymuş oldu.