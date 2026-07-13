İSOV Dinçkök YTÜ MTAL, yeni eğitim modelini Tanıtım Günü’nde öğrenci ve velilerle buluşturdu

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iş birliğiyle yeniden yapılandırılan ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılına yeni adıyla başlayacak olan İSOV Dinçkök Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İSOV Dinçkök YTÜ MTAL), düzenlenen Tanıtım Günü ile öğrenci ve velileri yeni eğitim modeliyle buluşturdu. Etiler Akatlar’da bulunan okulda gerçekleştirilen Tanıtım Gününde, öğrenciler ve veliler okulun sunduğu ayrıcalıkları yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında katılımcılar; okulun eğitim kadrosu ve paydaş kurum temsilcileriyle bir araya gelerek yeni eğitim programları, atölye ve laboratuvar altyapısı, üniversite-sanayi iş birliğiyle sunulan imkânlar ve sosyal olanaklar hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Türkiye’de MEB, İSO ve YTÜ iş birliğiyle hayata geçirilen ilk mesleki ve teknik Anadolu lisesi olma özelliğini taşıyan okul, YTÜ’nün akademik birikimini, İSO’nun sanayi deneyimini ve güçlü atölye-laboratuvar altyapısını aynı çatı altında buluşturarak öğrencilere uygulama odaklı bir eğitim sunuyor.

Yapay Zeka ve Bilişim Teknolojileri gibi alanlarda nitelikli eğitim

Tanıtım Günü boyunca ziyaretçilere İSOV Dinçkök YTÜ MTAL’in yeni vizyonu aktarılırken, öğrencilerin hem üniversiteye hem de sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik insan kaynağı olarak yetişmesini hedefleyen eğitim modeli detaylarıyla paylaşıldı. Katılımcılar ayrıca İSOV Dinçkök YTÜ MTAL’in teknik altyapısını yerinde inceleme ve eğitim kadrosuyla birebir görüşme imkanı da buldu.

Yeni eğitim modeli kapsamında öğrenciler, Yapay Zekâ, Bilişim Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ile Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanlarında eğitim alacak. Bunun yanı sıra proje tabanlı öğrenme, sektör profesyonelleriyle mentorluk, YTÜ laboratuvarlarından yararlanma, YTÜ Teknopark ve İSO üyesi firmalarda staj imkânı ile mezuniyet sonrası istihdam fırsatlarına erişebilecek. Ayrıca İngilizce hazırlık sınıfı, teknik İngilizce eğitimi, Erasmus+ kapsamında yurt dışı staj olanakları ve pansiyon imkanı da öğrencilerin gelişimini destekleyen önemli avantajlar arasında yer alıyor.

Akademi ve sanayiyi aynı eğitim ekosisteminde buluşturdu

“Sadece meslek öğretmiyoruz. Geleceği sıralara taşıyoruz” anlayışıyla hayata geçirilen eğitim modeli; öğrencileri üretim ve teknoloji dünyasının geleceğine hazırlarken, akademi ile sanayiyi aynı eğitim ekosisteminde buluşturmayı hedefliyor. MEB, İSO ve YTÜ arasında 11 Nisan 2026 tarihinde imzalanan iş birliği protokolüyle okul, yeni bir vizyon doğrultusunda yeniden yapılandırılarak İSOV Dinçkök Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adını aldı. T.C. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Mücahit Yentür’ün imzalarıyla hayata geçirilen protokol kapsamında,

İSOV Dinçkök YTÜ MTAL’in eğitim modeli, müfredatı ve sanayi-üniversite iş birlikleri güçlendirilirken; öğrencileri hem yükseköğretime hem de sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik insan kaynağına hazırlayacak yeni bir yapı oluşturuldu.