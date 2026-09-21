İSOV Dinçkök YTÜ MTAL’de yapay zeka ve bilişim dönemi başladı

2026-2027 eğitim-öğretim yılına kapılarını açan İSOV Dinçkök YTÜ MTAL'de açılış töreni 21 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İSO ve İSOV Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, öğrencilerden sadece bir diploma sahibi olmak yerine merak eden, sorgulayan, üreten, teknolojiyi kullanan, bunun da ötesinde teknolojiye yön verebilen bireyler olarak yetişmelerini arzu ettiklerini söyledi: Bahçıvan “Çünkü Türkiye’nin üretimde, sanayide ve teknolojide geleceğini belirleyecek en önemli güç, iyi yetişmiş insan kaynağıdır. Biz sanayiciler bunu her gün çok yakından görüyoruz. Üretim dünyası büyük bir hızla değişiyor. Yapay zekadan otomasyona, yenilenebilir enerjiden dijital teknolojilere kadar hemen her alanda yeni bir dönem yaşanıyor. Bu yeni dönemde ülkeler arasındaki rekabeti yalnızca sahip olunan makineler ya da sermaye değil; bilgiyi üretebilen, teknolojiyi anlayabilen ve onu değere dönüştürebilen insanlar belirleyecek. İşte mesleki ve teknik eğitime verdiğimiz önemin temelinde de bu anlayış bulunuyor. Bu okulun arkasında İSO ve İSOV’un uzun yıllara dayanan güçlü iradesi var. Burada yetişen her genci Türkiye’nin üretim geleceğinin bir parçası olarak görüyoruz. Bu nedenle okulumuzun imkânlarını geliştirmeye, eğitim kalitesini yükseltmeye ve öğrencilerimizin önünde yeni kapılar açmaya devam ediyoruz” dedi.

YTÜ iş birliği ile okulumuza çok değerli bir güç katıldı

Bahçıvan, Yıldız Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliğinin stratejik önemine değindiği konuşmasında şunları kaydetti:

“Nisan ayında YTÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle imzaladığımız iş birliği protokolüyle okulumuza yeni ve çok değerli bir güç daha katıldı. Bu iş birliği kapsamında okulumuzun adına ‘YTÜ’ ibaresi eklendi. Ancak bizim için bu iş birliğinin esas anlamı, tabeladaki bir değişiklikten çok daha fazlası. Amacımız mesleki ve teknik öğretim ile üniversite arasında güçlü ve sürdürülebilir bir köprü kurmak, öğrencilerimizin YTÜ’nün akademik birikiminden ve teknik imkanlarından yararlanabilmelerini sağlamak ve eğitim niteliğini hep birlikte daha ileriye taşımaktır. Böylece sanayi, üniversite ve mesleki eğitimin aynı hedef etrafında buluştuğu örnek bir eğitim modeli oluşturmayı arzu ediyoruz” dedi.

Yapay zeka ve Bilişim Teknolojileri de eklendi

Yeni eğitim öğretim yılında attıkları bir diğer önemli adımın hazırlık sınıfının açılması olduğunu da vurgulayan Bahçıvan, şunları söyledi:

"Bugünün dünyasında güçlü bir mesleki eğitimin, yabancı dil ve iletişim becerileriyle desteklenmesini son derece önemli buluyoruz. Gençlerimizin yalnızca Türkiye’deki değil, dünyadaki gelişmeleri de yakından takip edebilecek donanıma sahip olmalarını istiyoruz. Okulumuzun eğitim alanlarını da çağın ihtiyaçları doğrultusunda genişletiyoruz. Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanlarımızın yanına bu yıl Yapay Zeka ve Bilişim Teknolojileri gibi çok önemli iki alan eklendi. Bu iki alanın okulumuza kazandırılmasını özellikle değerli buluyorum.Çünkü bugün sanayinin dönüşümünün merkezinde dijitalleşme, veri, yazılım ve yapay zeka bulunuyor. Bu teknolojileri lise çağından itibaren öğrenen, uygulayan ve geliştiren gençlerimizin yarının üretim dünyasında çok önemli roller üstleneceklerine inanıyorum. Bu yıl okulumuzun yerleştirme puanlarında önceki yıllara göre kaydedilen yükseliş, okulumuza yönelik ilginin ve güvenin arttığını da ortaya koyuyor. Ancak bizim için asıl başarı, bu yükselişi önümüzdeki yıllarda eğitim kalitesine, öğrencilerimizin gelişimine ve mezunlarımızın başarılarına dönüştürebilmektir.”

Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl de öğrencilere “Sizler bugün aslında sadece maddi destekle buraların inşa edildiği bir okulda eğitim görmüyorsunuz. Logolarını gördüğümüz, ekonomiye, sanayiye ve Türkiye'de eğitime yön veren çok güzide iki kurumu daha liseye başlarken tanımış oluyorsunuz. Öğrenciler sizden bir şey istiyorum; çalışırsanız, emek verirseniz bütün öğrencilerden üstün hale gelirsiniz” dedi. YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vatan Karakaya da “Bu liseyle ilgili özellikle MEB, İSO ve YTÜ’nün o üçlü gücünü birleştirip yeni bir gelecek ortaya koymak, yeni bir model oluşturmak istiyoruz. Eğer üniversiteler ile liseler arasındaki mesafeyi daraltırsak gençlerimizin ufku artacak üniversiteyle sanayinin arasındaki mesafeyi kısaltırsak da üretimin kapasitesinin artacağı kanaatindeyiz” dedi.