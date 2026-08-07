İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İTHİB'den Türkiye'nin en köklü tekstil meslek lisesi için ortak vizyon

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Türk tekstil sektörünün geleceğini şekillendirecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şişman, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin en köklü tekstil meslek liselerinden biri olan İstanbul Tekstil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin geleceği, sektörle daha güçlü entegrasyonu ve tekstil sanayisinin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek yeni iş birliği alanları değerlendirildi.

Hedef, mesleki eğitimin cazibesini artırmak

Toplantıda; tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personelin yetiştirilmesi, öğrencilerin uygulamalı eğitim imkânlarının geliştirilmesi, sektör ile okul arasındaki etkileşimin artırılması ve mezunların istihdama daha güçlü şekilde kazandırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İTHİB'in, Tekstil ve Hazırgiyim İhracatçı Birlikleriyle hayata geçirdiği "Tercihim Tekstil Mühendisliği" burs programı sayesinde tekstil mühendisliği eğitimine yönelik oluşan olumlu algının, mesleki ve teknik eğitime de yansıtılması amacıyla yürütülebilecek çalışmalar da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Taraflar, gençlerin tekstil sektörünü gelecek vadeden bir kariyer alanı olarak görmelerini sağlayacak projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

“Eğitim, üretim ve istihdam aynı çatıda buluşmalı”

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, toplantıda yaptığı değerlendirmede, mesleki eğitimin yalnızca okul sıralarında edinilen bilgilerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak şunları ifade etti:

"Mesleki eğitim; gençlerimizi yalnızca diploma sahibi bireyler yapmanın yanı sıra üreten, nitelikli istihdama katılan ve ülkemizin kalkınmasına değer katan güçlü bireyler olarak yetiştirmelidir. Bu anlayışla, eğitim ile üretim arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi önemsiyoruz. İstanbul Tekstil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; köklü geçmişi, güçlü fiziki altyapısı ve stratejik konumuyla İstanbul'un mesleki eğitim vizyonunda önemli bir yere sahiptir. Bu potansiyeli; sektör iş birlikleri, yenilikçi uygulamalar ve güncel teknolojilerle destekleyerek örnek bir eğitim modeline dönüştürmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizin eğitim sürecinde gerçek üretim ortamlarıyla buluşmaları, mesleki deneyim kazanmaları ve mezuniyet sonrasında istihdama güçlü bir şekilde geçiş yapmaları en temel hedeflerimiz arasındadır.

Aynı zamanda burs, staj, kariyer planlama ve istihdam imkânlarının daha görünür hâle getirilmesi, gençlerimizin mesleki eğitime olan ilgisini ve güvenini artıracaktır. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimizin katkıları ve okul yönetimimizin özverili çalışmalarıyla kurulacak bu güçlü iş birliğinin, öğrencilerimiz, sektörümüz ve ülkemiz adına kalıcı ve örnek sonuçlar ortaya koyacağına yürekten inanıyorum."

Teknik ve katma değerli tekstil

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şişman ise tekstil sektörünün sürdürülebilir büyümesi için eğitimin stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Tekstil sektörüne gerçekten nitelikli insan kaynağı kazandıracak sürdürülebilir bir model oluşturmak en büyük hedefimiz. Öğrencilerimizin sektörü yalnızca geleneksel üretim alanlarından ibaret görmemesi; otomotivden savunmaya, sağlıktan inşaata kadar uzanan teknik ve katma değerli tekstil uygulamalarını tanıması gerekiyor. Bu nedenle okulun atölyelerini güncel teknolojilerle güçlendirmeyi, öğrencileri fabrikalarla buluşturmayı ve onları gerçek üretim süreçlerine dâhil etmeyi önemsiyoruz. Ancak yetiştirdiğimiz gençlerin sektörde kalabilmesi için firmalarımızın da onlara güçlü kariyer imkânları, uygun çalışma koşulları ve hak ettikleri ücretleri sunması gerekiyor. Hedefimiz; geçmişin yöntemlerini tekrarlayan değil, geleceğin tekstil ürünlerini geliştiren teknisyenler ve uzmanlar yetiştiren örnek bir okul ortaya çıkarmaktır. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, okul yönetimimiz ve sektör temsilcilerimizle birlikte, İstanbul Tekstil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini eski gücünün de ötesine taşıyacağımıza inanıyorum.

Yüzyılı aşan eğitim mirası geleceğe taşınacak

Cumhuriyet öncesine uzanan köklü geçmişiyle Türkiye'nin tekstil alanındaki en köklü mesleki eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Tekstil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uzun yıllardır sektöre nitelikli insan kaynağı kazandıran en önemli eğitim kurumları arasında yer alıyor. Bugün Moda Tasarım Teknolojileri ve Tekstil Teknolojisi alanlarında eğitim veren okul; iplik, dokuma, örme, tekstil baskı ve desen ile giysi kalıp ve üretimi gibi farklı branşlarda uygulamalı eğitim imkânı sunuyor. Yaklaşık 21 bin metrekarelik kampüsü, atölyeleri ve laboratuvarlarıyla öğrencilerini doğrudan üretim hayatına hazırlayan okulun, sektörle kurulacak daha güçlü iş birlikleri sayesinde gelecekte çok daha etkin bir rol üstlenmesi hedefleniyor.