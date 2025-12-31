İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı.

Kar yağışı İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

İstanbul Avrupa Yakası’nın yüksek ilçeleri Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir’de kar yağışı etkili oluyor. Öte yandan bazı vatandaşların kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.

Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yerler beyaza büründü.

Kent genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken bazı bölgelerde yağış şiddetini artırdı.

Vali Gül'den açıklama

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sevgili öğrenci kardeşlerim, şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir. Herhangi bir gelişme olması halinde sizleri anında bilgilendireceğiz. İyi uykular diliyorum" ifadesini kullandı.