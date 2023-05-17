İTÜ Çekirdek, dünyanın en iyi kuluçka merkezi

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek, İsveç merkezli UBI Global endeksine göre Üniversitelere Bağlı Kuluçkalar kategorisinde Dünyanın En İyi Kuluçka Merkezi ünvanını kazandı. 94 ülkedeki 1895’den fazla kuluçka ve hızlandırma merkezi verilerinden oluşan endeks ile otorite kabul edilen UBI Global’in açıkladığı değerlendirmede; merkezlerin aldığı başvuru sayıları, mentor, destekçi ve eğitmen havuzları, girişimcilere sağlanan hizmetler, başarılı girişimci sayıları, yaratılan istihdam, yatırım ve ciro gibi kriterler ele alındı.

Belçika’da düzenlenen, Belçika Başbakanı Alexander De Croo’nun ve Gent Belediye Başkan Yardımcısı Sofie Bracke’nin açılışını yaptığı törende dünyanın en iyi kuluçka merkezi olarak açıklanan ve bunu Türkiye’de başaran ilk kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek, söz konusu endekste hem “hizmetlerinin kapsamı ve etkisi” hem de “çıktılarının başarısı” ile değerlendirildi. Diğer bir deyişle İTÜ Çekirdek bu başarıya; teknoloji girişimlerine sunduğu eğitim, danışmanlık, mentorluk, network, laboratuvar, patent ve endüstriyel tasarım hizmeti, kurumsal iş ortakları, PR desteği ve tohum sermaye gibi hizmetlerin yanı sıra İTÜ Çekirdek’ten destek alan girişimlerin büyüme, yatırım alma, istihdam yaratma gibi başarı kriteri de incelenerek ulaştı.

Küreseldeki gücümüzün teminatı

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, etkinlikteki konuşmasında İTÜ Çekirdek’in sayısal bilgilerini vererek küresel ölçekteki yerini açıkladı. Dikbaş konuşmasında “Dünyanın en köklü ve en iyi üniversitelerinin kuluçka merkezleri değerlendirilmesini de yapan UBI Global, bir önceki Üniversite Kuluçka Merkezlerinin sıralamasında yerimizi ilk beş arasında açıklamış ve o zaman hedefimizi 1.’lik olarak belirlemiştik. Nitekim bu amacımızı kısa sürede gerçekleştirip ülkemiz için çok değerli olan bu anlamlı yılda büyük bir başarıya imza attık.

İTÜ ARI Teknokent olarak kurulduğumuz günden bu yana teknoloji firmalarına ve girişimcilere teknoloji geliştirmeleri ve bunu ticarileştirmeleri için uygun ortam ve olanakları sunuyoruz. İTÜ ARI Teknokent’in 20. kuruluş yılında, İTÜ Çekirdek olarak, yarattığımız yerel ve bölgesel değer, yaptığımız tüm iş birlikleri ve çalışmalar sayesinde Türkiye’nin ve İstanbul’un küresel bir “hub” olmasında, girişimcileri ile teknolojiye dayalı milli kalkınma seferberliğinde güçlü ve önemli rol oynuyoruz.

Bu bağlamda 360 derece destekle girişimlerini büyütmek, ürün ve hizmetlerinin küresel pazar kanallarını açmak ve hızlı bir şekilde gelişmeleri için gerekli çalışmaları gerçekleştiren İTÜ Çekirdek’in elde ettiği bu başarının arkasında yer alıp emeğini sunan tüm girişimcilerimize, mentorlarımıza, yatırımcı ve kurumsal paydaşlarımıza ve tabi ki, kıymetli ve güçlü ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Geleceğe yön verecek teknolojiler

İTÜ Çekirdek kurucusu İTÜ ARI Teknokent Girişimcilik Programları Direktörü Arzu Eryılmaz ise UBI Global’ın yaptığı röportaj kapsamında İTÜ Çekridek olarak elde ettikleri dünya birinciliğinden dolayı gurur duyduğunu belirterek girişimcilere çağrıda bulundu. “İTÜ Çekirdek’in Ön Kuluçka ve Kuluçka Programlarının yanı sıra yerel ve global hızlandırma programlarımızla da girişimlerimizi destekliyoruz. İTÜ Çekirdek’i, eğitimden mentorluğa, kamu fonlarından VC yatırımlarına, laboratuvar imkanlarından patent desteklerine, PR desteğinden satış ve işbirliği olanaklarına kadar “bir teknoloji girişiminin ihtiyacı olan her şey”i sağlayan bir kuluçka merkezi olarak konumlandırma hedefiyle hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi Müdürü Yunis İsmayil ise UBI Global tarafından düzenlenen etkinlik bünyesindeki ‘Derin Teknoloji Girişimleri’nin gelişimini konu alan panele katılarak, İTÜ Çekridek’in bu alanda sunduğu hizmetlere değindi. Değişen teknolojik koşullara ayak uyduran, girişimlerin ihtiyaçlarını doğru analiz eden ve bu ihtiyaçlara yönelik kapsamlı programlar hayata geçirebilen kuluçka merkezlerinin başarılı olabileceğine vurgu yapan İsmayil, İTÜ Çekirdek’in sayısal verilerini de katılımcılarla paylaştı;

“12 yılda 4.200 girişime destek olduk; artık her yıl İTÜ Çekirdek’e 500 startup kabul ediyoruz. Desteklediğimiz girişimler bugün dünyanın dört bir yanındalar. 4.200 girişimden 1200’ü şirketini kurdu ve faaliyetlerine başarıyla devam ediyorlar. 250 tanesi 145 M $dan fazla yatırım aldı ve 9.000 kişi istihdam ediyorlar. Son 4 aydır her hafta 1 ya da 2 girişimimiz yatırım alıyor.”