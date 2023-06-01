İTÜ GVO’nun ‘sanat ve çevre’ sergisi sanatla eğitimde başarılı bir inovasyon

İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin geleneksel “Yıl Sonu Resim Sergisi” 6-15 Mayıs 2023 tarihlerinde “Sanat ve Çevre” ana temasıyla Müze Gazhane'de gerçekleşti.

Serginin açılış törenine; İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları (İTÜGVO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güngör Evren, Vakıf Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Gülsün Sağlamer ve Okul Müdürü E. Aybars Şehirtay ile öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan geniş bir topluluk katıldı.

Yılsonu sergisine katılan, İTÜ GVO Okulları Kurucusu ve Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Gülsün Sağlamer öğrencilerle de bir araya geldi.

Sergide anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan 42 ürün ile okul içerisinde düzenlenen resim yarışmalarında dereceye giren 8 resim başta olmak üzere toplam 50 öğrencinin çalışmaları sergilendi.

Dikkat çeken teknikler ve sanatsal materyallerin kullanıldığı çalışmalar; öğrencilerin yıl boyunca okulun görsel sanat derslerinde grup çalışması tekniğiyle hazırlanan eserlerden oluşuyor. Bu çalışmalarda, öğrencileri sanata aşina kılmak adına özgün eserlerin yanı sıra sanat tarihine iz bırakmış sanatçıların eserlerine de yer verilip yorumlandığı gözleniyor. “Sanat ve Çevre” ana teması içerisinde çocuklara sanat yoluyla inovatif bir felsefe ile ekolojik eğitimin temellerini aşılamak da hedefleniyor.

Anaokulu, ilkokulu ve ortaokul öğrencileri “Sanat ve Çevre” temasında; seramik, atık malzeme, linol baskı teknikleri, iki boyutlu renkli resim teknikleri, kolaj ve tasarım çalışmaları, cam boyası, akrilik boya, mozaik ve doku çalışmaları, zentagle art tekniklerinde pek çok atık malzeme de kullanarak, okullarındaki ‘sürdürülebilirlik’ faaliyetlerine katkı sağlamayı amaçlıyorlar.

Okulun görsel sanat öğretmenleri; bütün bu sanat faaliyetlerini, öğrencilerinin sanat eseri üretirken insan ve doğa arasındaki etkileşimi olumlu yönde anlayıp, onu dönüştürmeye ve sürdürmeye yönelik teşvik edici bir çaba olarak tanımlıyorlar.

(*) Bu eğitim haberi, 26 Mayıs 2023 tarihinde gazetemiz iç sayfalarında yayımlanan ‘EĞİTİMDE İNOVASYON ve TEKNOLOJİ’ dosyası için hazırlanmıştır.