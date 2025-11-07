Kağıt tabanlı sınavların yerini elektronik sınavlar alıyor

ÖSYM, sınav uygulamalarında dijital dönüşümü hızlandırarak elektronik sınav sistemini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2025-Sayıştay Eleme) elektronik ortama aktarılan son sınav oldu. 1 Kasım Cumartesi günü düzenlenen sınava 4 binin üzerinde aday katıldı. Sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir ÖSYM e-sınav merkezlerinde uygulandı. Uygulanan elektronik sınavlar ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, dijital dönüşüm hedefleri kapsamında elektronik sınav sistemini yaygınlaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Ersoy, şöyle konuştu:

"Dijital dönüşüm hedeflerimizi hızlandırarak elektronik sınav sistemini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. 2023 yılında Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Eczacılık Alanında Seviye Tespit Sınavı (STS- Eczacılık) elektronik ortamda uygulandı. Böylece ilk kez yabancı dil sınavları dışında farklı alanlarda sınavlar elektronik ortama dahil edildi. 2024 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (DGUY) ve Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) elektronik ortamda düzenlendi. 2024 yılında 19 sınav elektronik ortamda yapıldı. 2025 yılında Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP) uygulaması hayata geçirildi. Ayrıca Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Seviye Tespit Sınavı ve Sayıştay Eleme Sınavı elektronik ortama dahil edildi. Son olarak Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı e-sınav olarak gerçekleştirildi. Şeffaflık ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda düzenlenen bu elektronik sınavlar, kağıt tabanlı sınavlara kıyasla çevre dostu ve organizasyon açısından daha verimli oluyor. Sınav sonuçlarının da daha hızlı belli olması sebebiyle adaylar açısından avantajlı oluyor."

2025 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency(e-TEP/2) başvuruları başladı

İlk uygulaması 19 Kasım’da gerçekleştirilen e-TEP’in ikincisi 29 Kasım’da yapılacak. 6 Kasım’da başlayan sınav başvuruları 28 Kasım 2025’te sona erecek. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan e-TEP, bilgisayar tabanlı bir İngilizce dil yeterlik sınavı olup İngilizce dil becerilerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (Common European Framework of Reference for Languages-CEFR) ile uyumlu bir şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce dil yeterliği sertifikası sunmayı hedefliyor.

Sınav; Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak. Başvurular, ÖSYM’nin https://sanalpos.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan e-sınav merkezlerinde aynı anda yaklaşık 6 bin adayın sınava katılabildiğini söyleyen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy şöyle konuştu:

"Gelişmiş güvenlik sistemleri, biyometrik kimlik doğrulama, kamera izleme teknolojileri ve modern bilgisayar altyapısıyla hizmet veren elektronik sınav merkezleri yılda ortalama 60 bin adaya sınav hizmeti vermektedir. Bu merkezlerde düzenlenen elektronik sınavlar, değerlendirme ve sonuç açıklama süreçlerinde klasik sınav yöntemlerine alternatif sunmaktadır. Elektronik sınavlarda okuma ve sonuç açıklama işlemi daha hızlı yapılıyor. 10 farklı yabancı dilde (Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Yunanca) ve uluslararası ölçekte dört becerili (Okuma, dinleme, konuşma ve yazma) dil sınavlarının yanı sıra kurumların ihtiyaçlarına yönelik sınavlar da e-sınav merkezlerinde uygulanmaya başlandı." diye konuştu. e-Sınav uygulaması 7 bölgeye yayılacak Elektronik sınavların sayısını arttırmanın yanında sınav merkezlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik de çalıştıklarını söyleyen Başkan Ersoy, "Şu anda Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirdiğimiz elektronik sınavları Türkiye’nin her bölgesine yaymayı hedefliyoruz. Bunu için alternatif uygulamalar üzerine çalışıyoruz. Yeni teknolojik gelişmeleri dikkate alarak bu hedefin ilk aşamasını sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Bu pilot uygulamalar, büyük sınavlar için de yol gösterici olacak. Teknolojik gelişmelerin bize sunduğu imkanları sonuna kadar değerlendireceğiz."