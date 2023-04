Kahramanmaraş’ta Down sendromlu çocuklar için ‘Geleceğe +1 Akademisi’ açıldı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta gerçekleşen ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana bölgede olan Türkiye Down Sendromu Derneği, Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği, bir yeniliğe daha imza atarak Geleceğe +1 Akademisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Deprem bölgesindeki Down sendromlu, özel gereksinimli ve tüm çocukların okul sonrasında da sosyal aktivitelerini sürdürmeleri için Down Türkiye, Onikişubat Belediyesi ve Maraş Down Sendromu Derneği iş birliği ile faaliyete geçen akademinin açılışını Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Down Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin, Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın gerçekleştirdi.

“Çocuklarımıza psikososyal destek hizmeti sunacağız”

Açılışta konuşan Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin, 2011'den bu yana Down sendromlu bireylerin bağımsız, üretken ve etkin yaşam kurabilmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Attıkları her adımda bilgiden güç aldıklarının altını çizen Bilgin, "Şimdi güçlerimizi birleştirme zamanı. Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği ile güçlerimizi birleştirerek, Geleceğe +1 Akademisi'ni kurduk. Burada çocuklarımıza psikososyal destek ve ihtiyaç halinde özel eğitim, fizyoterapi, konuşma terapisi gibi alanlarda hizmet sunacağız." dedi.

Geleceğe +1 Akademisi’nin kapıları tüm çocuklara açık

Depremin ilk anındaki temel ihtiyaçların giderilmesinin ardından bölgedeki yaraların sarılması için çocukların eğitim ve öğretimine devam etmesinin önemli olduğunu ifade eden Bilgin, şunları kaydetti: “Ülke olarak yaşadığımız felaketin ardından zor bir süreçten geçiyoruz. Biz de Down Türkiye olarak bu sürece depremin ilk günlerinden itibaren tüm bölgeyi gezip ihtiyaçları belirleyerek başladık. Süreçte en fazla ihtiyacı olan illeri belirledikten sonra yerelde bulunan paydaşlarla kapsayıcı bir anlayışla, sürdürülebilir bir merkez açılmasına karar verdik. Bunun sonucunda da Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği’nin değerli iş birliği ile merkezimizi açabildik. Ülke olarak güçlü bir geleceğe sahip olmak için açtığımız akademide sadece Down sendromlu bireyler değil, diğer çocuklar ve ailelerde yararlanacak. Burası aynı zamanda kapsayıcı bir kaynaştırma alan olacak. Ayrıca bu merkezin açılmasına katkı sunan KFC Türkiye'ye teşekkür ederiz.”

“Hatay, Adıyaman ve Gaziantep’te de çalışmalarımız devam edecek”

Geleceğe +1 Akademisi’nin çocukların deprem döneminde aksayan eğitim öğretim süreçleriyle ilgili eksiklikleri giderme konusunda öncü rol üstleneceğini belirten Bilgin, “Amacımız, çocukların okul sonrasında da sosyal aktivitelerini sürdürebilecekleri atölyeler düzenlemek, çocuklara psikososyal destekler sunmak, ihtiyaç halinde özel eğitim, fizyoterapi dil konuşma terapisi, ergoterapi gibi alanlarda da danışmanlık hizmetleri sunmak. Tüm bu süreçler çocukların depremin etkilerinden etkilerden uzaklaşmasını sağlayacak. Bunun yanı sıra bölgede yapacağımız çalışmaları en az iki yıl üzerinden planlıyoruz. Bununla sınırlı kalmayıp depremin diğer bölgelerinde de bu tür çalışma alanları kurulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Kahramanmaraş’ın ardından Hatay, Adıyaman ve Gaziantep illeri için de planlamalarımızı tamamlıyoruz.” dedi.

“Down sendromlu ve diğer özel gereksinimli bireylere destek olacağız”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise şunları söyledi: "Vefat edenleri geri getirme imkanımız yok. Depremden etkilenen insanlarımıza sahip çıkacağız. Yıkılan, hasar gören binalarımızı da kısa süre içerisinde yeniden yapacağız. Hem de Kahramanmaraş'ı daha güzel, daha yaşanabilir bir kent olarak inşa edeceğiz. Bu akademi ile hem Down sendromlu bireylere hem de diğer özel gereksinimli bireylere destek olacağız" dedi. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise 20 yıldır otizmli ve Down sendromlu çocuklara hizmet ettiklerini belirterek, "Özel gereksinimli tüm bireylere desteklerimiz devam edecek. Bu kardeşlerim, dünyaya hiçbir kötülüğe, yalana bulaşmadan tertemiz gelip, tertemiz giden canlılardır. Onların içinde hiçbir zaman kötülük bulunmaz. Çünkü onlar dünyaya bembeyaz bir kağıt gibi geldiler, hiç kirlenmeden göçüp gidecekler.”