Kanadalı lise öğrencileri Kültürlerarası Öğrenci Değişim Programı ile ilk kez Türkiye’ye geliyor

Kanada ve Türkiye arasındaki kültürel etkileşimi artırmak ve lise öğrencileri için benzersiz bir uluslararası deneyim sunmak amacıyla hayata geçirilen WCEP Kültürlerarası Öğrenci Değişim Programı, önemli bir ilke imza atıyor. Program kapsamında Kanadalı lise öğrencileri, ilk kez Türkiye’ye geliyor. Öğrencilerin yalnızca yeni bir ülke tanımalarına değil, aynı zamanda küresel bakış açılarını genişletmelerine de katkı sunmayı amaçlayan program, Kabataş Erkek Lisesi’nden başlıyor.

Öğrenciler Türkiye tarihi ve kültürünü yakından tanıyacak

Kanadalı öğrenciler, program aracılığıyla Türkiye'de eğitim alarak, kültürel ve akademik olarak kendilerini geliştirme fırsatını yakalayacak. Türk eğitim sistemine entegre olacak öğrenciler, ev sahibi ailelerle kalarak günlük yaşamı birebir deneyimleyecek. Öğrenciler, Türkçe eğitimi alarak yeni bir dili öğrenmenin yanı sıra farklı bir kültürle empati kurma yeteneği kazanacak. Bunun yanında, Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımak amacıyla düzenlenen gezilere katılacak ve önemli tarihi mekanları ziyaret edecekler. Türkiye’nin farklı şehirlerine yayılacak olan program, öğrencilere Türk kültürünün zenginliğini, geleneklerini ve yaşam tarzını doğrudan gözlemleme şansı sunacak.

İki ülke arasındaki akademik ve sosyal bağları güçlendiren bir köprü kurulacak

Kanadalı öğrencilerin Türkiye’ye gelişinin kültürel etkileşimin ve uluslararası dostlukların güçlenmesi adına büyük bir adım olduğunu söyleyen WCEP ve Kanada Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Cerrahoğlu, “WCEP Kültürlerarası Öğrenci Değişim Programı ile yalnızca eğitim alanında değil, sosyal ve kültürel düzeyde de kalıcı etkiler yaratmayı hedefliyoruz. Bu program, gençlerin dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmalarını sağlayarak, kültürel çeşitliliği anlamalarına ve küresel vatandaşlık bilinci kazanmalarına katkıda bulunacak. Türkiye’nin zengin tarihini, misafirperverliğini ve eğitim sistemini doğrudan deneyimleme fırsatı bulacak bu öğrenciler, iki ülke arasındaki akademik ve sosyal bağları güçlendiren önemli bir köprü olacak” dedi.