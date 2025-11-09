Kasım 2025 TÜBİTAK burs başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK burs başvuru ekranı araştırılıyor. Öğrenciler ilgili resmi siteden başvuru yaparak imkandan faydalanmak istiyor.

KASIM 2025 TÜBİTAK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TÜBİTAK 2025 Kasım aya ilişkin burs başvuruları için adaylara online ortamda önemli bir fırsat sunuyor. Bu başvurular, kurumun resmi başvuru sistemi olan e-BİDEB üzerinden yürütülüyor.

Öğrenciler, başvuru süresince tüm bilgileri sisteme girip onayladıktan sonra formun imzalı halini saklamakla yükümlü.

Başvurmak isteyenler için öncelikle kurumun “Çağrı Duyuruları” başlığı altında yer alan ilgili program duyurusunu dikkatle okuması büyük önem taşıyor. Yüksek lisans düzeyindeki programların 2025 yılı 2. dönem başvuruları 27 Ekim – 14 Kasım tarihleri arasında yapılmış durumda.

Bu nedenle adayların, başvuru süresi ve koşullarını kaçırmamak adına duyuruları yakından takip etmesi öneriliyor.

Başvuru esnasında adaylardan talep edilen bilgiler arasında kimlik ve eğitim bilgileri yer alıyor. T.C. vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olmak, adayın belirlenen eğitim düzeyinde kayıtlı olması ve henüz burs programlarından faydalanmamış olması gibi genel şartlar geçerli.

Ayrıca sisteme girilen bilgilerin doğruluğu adayın sorumluluğunda, yanıltıcı ya da eksik bilgi verilmesi durumunda hukuki sorumluluk doğabiliyor.

Başvurunun ardından değerlendirme süreci başlıyor. Değerlendirme sonuçları, yine e-BİDEB sistemi üzerinden açıklanıyor ve adaylar “Başvurularım” sekmesinden durumlarını öğrenebiliyor.

TÜBİTAK BURS BAŞVURU EKRANI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bilim ve teknoloji alanında nitelikli insan kaynağını desteklemek amacıyla farklı kademelerde burs programlarını düzenli olarak duyuruyor. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki öğrencilere yönelik açılan bu çağrılar, ülkenin araştırma ve geliştirme hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynuyor. Mevcut takvime bakıldığında, 2025 yılının ikinci dönem başvurularında son tarihe yaklaşılmış durumda, birçok program için başvurular 14 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

Başvuru süreci, tamamen dijital ortamda BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yürütülüyor. Adayların öncelikle TÜBİTAK'ın Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) kaydını tamamlaması, ardından BİDEB sistemi üzerinden ilgili çağrıya ait başvuru formunu doldurması gerekiyor.

Lisans burs programları için en temel şartlardan biri, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) belirlenen puan türlerinde ilk 25.000 içerisine girmiş olması veya olimpiyat derecesi gibi üstün başarı göstermiş olması. Lisansüstü başvurularında ise genel olarak belirli bir not ortalaması (genellikle 4.00 üzerinden en az 2.50 veya 2.80) ve tezli yüksek lisans/doktora programlarına kayıtlı olma koşulu aranıyor. Ayrıca, bursların devamı için öğrencilerin her dönem belli bir akademik başarıyı sürdürmesi bekleniyor. TÜBİTAK, bursiyerlere karşılıksız destek sağlarken, belirlenen burs miktarları programdan programa farklılık gösteriyor ve ödemeler aylık ya da belirlenen dönemler halinde gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmadan önce, ilgilenilen programa ait güncel çağrı metninin dikkatlice incelenmesi, tüm özel şartların eksiksiz yerine getirilmesi büyük önem taşıyor.