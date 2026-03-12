KIZÇEV’den kız çocuklarına ilham veren proje: “Hayal Perisi Elif”

Serinin merkezinde yer alan Elif karakteri, hayal kuran ve potansiyeline inanan tüm kız çocuklarının ortak simgesi olarak tasarlandı. Maceraları boyunca farklı disiplinlerle tanışan Elif, minik okurlarına güçlü bir mesaj fısıldıyor: “Ben istersem yapabilirim.”

Eğitimde ilerleme var, ancak eşitsizlik devam ediyor

Türkiye'de kız çocuklarının eğitime erişimi son on yılda kayda değer biçimde ilerledi.Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ortaöğretimde kız çocuklarının okullaşma oranı %95 seviyesine ulaştı.

Üniversite düzeyinde ise kadınların eğitimdeki başarısı dikkat çekiyor. OECD’nin “Education at a Glance 2025” raporuna göre kadınların üniversite programlarını tamamlama oranı %91 iken erkeklerde bu oran %80 seviyesinde bulunuyor.

Ancak eğitimdeki bu başarı iş hayatına aynı şekilde yansımıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kadınların istihdam oranı yaklaşık %33 seviyesinde. Bu tablo, kız çocuklarının yalnızca eğitim değil; özgüven, rol modeller ve fırsatlarla da desteklenmesi gerektiğini gösteriyor.

“Bir kız çocuğunun hayaline dokunmak, geleceğe dokunmaktır”

KIZÇEV Onursal Başkanı Hasan Önder projeye ilişkin değerlendirmesinde, kız çocuklarının güçlenmesinin toplumsal dönüşüm açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Bir kız çocuğunun hayatına dokunduğunuzda yalnızca bir bireyin değil, bir ailenin ve zamanla bir toplumun değişimine katkı sağlarsınız. ‘Yapabilirim Diyenler Ülkesi’nde Hayal Perisi Elif’ projesiyle çocuklara erken yaşta hayal kurma cesareti kazandırmayı amaçlıyoruz.”

KIZÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gürsoylu, projenin kız çocuklarının potansiyellerini keşfetmelerine destek olmayı hedeflediğini belirtti. Gürsoylu; yeni kurulan KIZÇEV Yayınları bünyesinde geliştirilen projeler kapsamında, hem meslek temalı boyama kitaplarının hem de “Yapabilirim Diyenler Ülkesi’nde Hayal Perisi Elif” serisinin çocuklarla buluşacağını müjdeledi. Serinin toplamda 21 farklı meslek disiplinini odağına alarak kız çocuklarını yeni alanlarla tanıştıracağını ifade eden Gürsoylu, şu açıklamalarda bulundu:

“Her kız çocuğu hayal kurma ve o hayalin peşinden gitme hakkına sahiptir. ‘Yapabilirim Diyenler Ülkesi’nde Hayal Perisi Elif’ kitap serisiyle çocuklarımıza yalnızca meslekleri tanıtmıyoruz; onlara cesaret, özgüven ve ‘ben de yapabilirim’ duygusunu kazandırmayı amaçlıyoruz.”

260 gelişim programı

2018 yılında kurulan Kız Çocuklarını Eğitim Derneği (KIZÇEV), kız çocuklarının eğitimde karşılaştığı fırsat eşitsizliklerini azaltmayı ve genç kadınların toplumsal hayata güçlü bireyler olarak katılmasını desteklemeyi hedefliyor.

Dernek; burs programlarının yanı sıra psikolojik dayanıklılık, kariyer hazırlığı, iletişim becerileri, kültür ve sanat faaliyetleri gibi çok yönlü gelişim programları yürütüyor. 2025 yılı boyunca KIZÇEV tarafından düzenlenen 260 eğitim, atölye ve etkinlik genç kadınların yalnızca eğitim hayatına devam etmelerini değil, aynı zamanda mesleki hayata daha hazırlıklı şekilde katılmalarını desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.

Bugün 250 üniversiteli kız öğrencinin eğitim yolculuğuna destek veren dernek, önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı 1000 öğrenciye çıkarmayı hedefliyor.