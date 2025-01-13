Koruma Şirketler Grubu Kocaeli Üniversitesi’nde laboratuvar kurdu

Koruma Şirketler Grubu Kocaeli Üniversitesi’nde Çevre ve Kimya Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nın açılışını ğerçekleştirdi.Türkiye ekonomisi ve sanayine kazandırdığı katma değeri, toplumsal fayda sağlamaya yönelik projeler ile pekiştiren Koruma Şirketler Grubu, eğitim ve sağlık alanındaki desteklerinde hız kesmeden devam ediyor.

Çevre ve Kimya Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nın açılışı; Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, Aracı Ailesi’nden Vefa İbrahim Aracı, Zümran Aracı ve Ayşe Aracı’nın yanı sıra İzmit Meslek Yüksekokulu’nun akademik ve idari kadrosu,iş insanlarının katıldığı törenle yapıldı.

Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü öğrencileri ve akademik kadrosunun hizmetine sunulan laboratuvar, özellikle su ve atık su konularında daha donanımlı araştırmalar yapma fırsatı sunarken katma değerli projeler ve araştırmaların geliştirilmesine olanak tanıyacak.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, açılışta yaptığı konuşmada Kocaeli Üniversitesi’ne yaptıkları katkılardan dolayı Aracı Ailesi’ne teşekkür etti. Cantürk, yapılan en büyük hayrın eğitim ve sağlık alanına yapılan hayırlar olduğunu belirterek, Kocaeli’nde Aracı Ailesi gibi hayırseverlerin artması gerektiğini vurguladı.

Eğitimde olduğu gibi sağlıkta da verilen hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik projelerin yanında olan Koruma Şirketler Grubu ve Aracı Ailesi, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde 9 özel oda yaptırdı ve tüm donanımlarını üstlendi. Koruma Klor Alkali, GEBKİM Vakfı ve Aracı Ailesi üyelerinin adını taşıyan tek kişilik özel odalar, hastaların tedavilerinin rahat bir ortamda devam etmesini sağlayacak bütün detaylar düşünülerek tasarlandı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Görkem Aksu, günün anlamı dolayısıyla düzenlenen yemekte Aracı Ailesi’ne teşekkür plaketi takdim etti.

Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, eğitim ve sağlık alanındaki projelerin desteklenmesine özel önem verdiklerini belirterek, Kocaeli’nin gelişiminde çok önemli bir rol üstlenen Kocaeli Üniversitesi’ne desteklerinin sürdüğünü söyledi.

Ülke ekonomisine, ihracatına ve istihdamına büyük katkılar sunan Kocaeli’nin eğitim denilince de ilk akla gelen şehirlerden olması gerektiğini vurgulayan Vefa İbrahim Aracı, “Gelişmişlik ve kalkınmayı bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Kocaeli’nin bugün ulaştığı ekonomik büyüklük ve katma değer yaratma gücü şehrimiz adına gurur verici. Eğitim, sağlık, kültür ve sosyal yaşam gibi tüm alanlarda bu başarıyı sürdürmemiz gerekiyor. Kocaeli Üniversitesi; eğitim kalitesi, vizyonu ve elde ettiği başarılarla şehrimizin yüz akı ve önemli marka değerlerinden biri olmanın ötesinde Türkiye’nin dört bir yanında parmakla gösterilen bir eğitim kurumu. Üniversite-sanayi iş birliği konusunda da çok iyi bir noktada. Üniversitemizin gelişmesinin, ülkemizin de gelişimine katkı sağlayacağına gönülden inanıyor ve Koruma Şirketler Grubu olarak desteklerimizi sürdürüyoruz. İzmit Meslek Yüksekokulu’nda kurduğumuz laboratuvar, çevrenin korunmasına yönelik bilimsel araştırmalar yapma ve katma değerli projeler geliştirilmesine imkan verecek şekilde en son teknolojilerle donatıldı. Teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi ve bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi, nitelikli bir eğitimin ön koşullarından biri. Üniversitemiz, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Kocaeli’nin marka değerini yükselten projelere Koruma imzası

Kocaeli’ne çok sayıda eser kazandıran Koruma Şirketler Grubu ve Aracı Ailesi, eğitim ve sağlık alanında destek verdikleri projeler ile şehre değer katıyor. Geçen yıl Kasım ayında 35 derslikli, 3 ana sınıfının da yer alacağı Şükrü Kemal Aracı İlkokulu’nun temelini atan Aracı Ailesi’nin Kocaeli’ndeki imza projeleri bu okul ile de sınırlı değil.

Aracı kardeşler, Kırım göçmeni rahmetli babaları Şükrü Aracı adına 38 derslikli Şükrü Aracı İlkokulu’nu, rahmetli anneleri Semahat Aracı adına Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde hizmet veren Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi’ni yaptırmış, babaannelerinin anısını yaşatmak için Kocaeli’ndeki aile evlerini bağışlayarak Zöhre Aracı Evi’ni, KALBEN Derneği’nin kullanımına sunmuştu. Ayrıca Zöhre Aracı’nın adına Yuvacık’ta bir yurt inşa etmişlerdi. Koruma Şirketler Grubu ve Aracı Ailesi, Kocaeli’nin marka değerini yukarılara taşıyan Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nin de en büyük destekçileri arasında yer alıyor.