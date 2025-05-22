KOS Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım Genişleme Alanı içerisinde bulunan KOS Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda 45 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı. Düzenlenen mezuniyet törenine Konya Sanayi Odası ve Konya OSB Başkanı Mustafa Büyükeğen, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Hidrolik, Pnömatik Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Şemsettin Işıl, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Altyapıdan daha önemli şey nitelikli insan kaynağıdır”

Mezuniyet töreninde konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 765 fabrikanın üretim yaptığını, 65 bin kişiye istihdam sağlandığını söyleyerek, bölgenin üretim, ihracat ve kalkınmanın merkezinde yer aldığını belirtti. Konya OSB’nin bölge sanayicilerine dünya standartlarında bir sanayi bölgesi inşa ettiğini vurgulayan Başkan Büyükeğen, “Altyapı kadar, hatta belki ondan da önemli olan şey nitelikli insan kaynağıdır. Bu düşünceyle, bölgemizin vizyonunu geleceğe taşıyacak bir eğitim yatırımı olarak hayata geçirdiğimiz okulumuzda bulunuyoruz. KOS Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, sanayi ile üniversitenin tam anlamıyla buluştuğu, örnek bir iş birliğinin meyvesidir. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nda eğitime başlayan okulumuzda, 12 derslik, 6 laboratuvar ve 204 öğrencimiz ile önemli bir adım attık. Bu öğrencilerimiz, bölgemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda; dökümden kaynak teknolojilerine, CNC operatörlüğünden elektrik-elektroniğe kadar donanımlı bir eğitim almaktadır. Bu okulun ilk mezunları olan 45 öğrencimizi uğurlamanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen

Okuldaki öğrencilere ve mezunlara da seslenen Büyükeğen, okuldaki her yatırımın gençlerin geleceğine yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi: “Sizler sadece birer mezun değil, aynı zamanda bu okulun öncüleri, temsilcileri ve elçilerisiniz. Burada kazandığınız bilgi ve becerilerle, ülkemizin üretim gücüne değer katacağınıza inancımız tamdır. Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan her fabrika, sizin için bir fırsattır; yeter ki azminizden, öğrenme heyecanınızdan ve çalışkanlığınızdan vazgeçmeyin.”

“CNC operatörlüğünü açan ilk üniversite”

Daha sonra konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da, yüksekokul bünyesinde bulunan CNC operatörlüğü bölümünün Türkiye’de ilk kez açıldığını söyledi. Okulda yine Türkiye’de ilk olacak olan hidrolik bölümünü açmak için girişimlerde bulunduklarını dile getiren Rektör Zorlu, “Bizden sonra bir çok üniversite CNC operatörlüğü bölümü açtı. Konya’da hidrolik sektörümüzden de bu alanda bölüm açılması için yoğun bir istek var. CNC bölümünde olduğu gibi, hidrolik bölümünü de okulumuzda açmak için uğraşacağım ve bu alandaki ilk üniversite olacağız. Biz burada öğrencilerimizi yetiştirdik, fabrikada aranan eleman haline geldiler. Öğrencilerimizin bundan sonra işsizlik sorunu yok.

Bu memlekete yapılan en büyük hizmetlerden birisi KOS Teknik Meslek Yüksekokulu açmaktı. Gençlerden tek beklentimiz, işinizin aşığı olun. İşinizi iyi yaparsanız, başarı da beraberinde gelecektir. İçinizden şirket sahibi, holding sahibi gençler çıkacaktır” şeklinde konuştu.

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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu

“Konya sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı yetişiyor”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ise, okulun üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydetti. Okulda, Konya sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikte bölümler açıldığını aktaran Kütükcü, “Organize sanayi bölgemiz, okulu yaptı, üniversitemize teslim etti. Üniversitemiz burada OSB’miz ile birlikte oluşturduğu yürütme kurulumuzla ortak akıl geliştirerek, işletmelerimizin ihtiyaçlarını, sektörün ihtiyaçlarını belirleyerek bölümler açıp, burada o bölümlerde yetkin, nitelikli kardeşlerimizi iş hayatına kazandıracak” ifadelerini kullandı.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü

Konya sanayisinde makine sektörünün büyük bir sektör olduğunu aktaran Kütükcü, okulda hidrolik ve pnömatik bölümlerinin açılmasının da önemli olduğunu vurgulayarak, bu bölümden mezun olacak gençlerin de Konya sanayisinde çok kritik öneme haiz olacaklarını sözlerine ekledi.

AKDER, eğitim ve laboratuvar desteği vermeye hazır

Daha sonra konuşan Hidrolik, Pnömatik Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Şemsettin Işıl da, okulda hidrolik sektörüne yönelik bir bölümünün açılması girişiminde bulunulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hidrolik ve pnömatik sektörünün sanayi kuruluşlarının hemen hepsinde karşılaşılacak bir alan olduğunu aktaran Işıl, “Burada güzel bir sanayi üniversite iş birliğini gördüm. Gerçekten büyük onur duydum. Temsilcisi olan tüm sanayicilerimizi, hocalarımızı tebrik ediyorum. Sektörümüzün beklediği bölümün açılması için mücadele verdiğinizi duydum çok mutlu oldum. Akışkan Gücü Derneği olarak, bu bölüme başlangıç için eğitim ve laboratuvar desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Son olarak konuşan KOS Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Candan ise, okulun açılmasında Konya OSB yönetiminin büyük emekleri olduğunu, Türkiye’de ilk defa böyle bir okul açıldığını aktardı. Mezun olan gençlere de seslenen Candan, gençlere milli kültüre, milli birliğe sahip çıkmaları tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından bölüm birincilerine protokol üyeleri tarafından başarı beratları verildi ve mezun olan öğrencilere diplomaları takdim edildi.