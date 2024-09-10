KPSS lisans sınavı sıralamaları erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-KPSS Lisans sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.
Eğitim