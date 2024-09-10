  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. KPSS lisans sınavı sıralamaları erişime açıldı
Takip Et

KPSS lisans sınavı sıralamaları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KPSS lisans sınavı sıralamaları erişime açıldı
Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-KPSS Lisans sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı. 

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

Eğitim
Üniversiteler için ek tercih dönemi sona eriyor! Son 2 gün
Üniversiteler için ek tercih dönemi sona eriyor! Son 2 gün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Bakan Tekin duyurdu: Tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
Tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
Okullar açılıyor, akran zorbalığı endişe yaratıyor
Okullar açılıyor, akran zorbalığı endişe yaratıyor
TESK’ten ‘kantin harici alışveriş’ ve ‘korsan servis’ uyarısı:
TESK’ten ‘kantin harici alışveriş’ ve ‘korsan servis’ uyarısı:
Ortak sınav uygulamasının kapsamı genişletildi: İşte detaylar
Ortak sınav uygulamasının kapsamı genişletildi: İşte detaylar