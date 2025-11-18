KPSS lise sınavı ne zaman? 2026 Lise KPSS sınavı başvuruları başladı mı?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayımladığı sınav takvimi kapsamında 2026 senesinde Lise KPSS gerçekleştirilecek. Son olarak 2024’te düzenlenen Ortaöğretim KPSS’nin sonrasında, iki senelik periyot gereği yeni sınav 2026’da yapılacak. Sınav, kamuya atanmak isteyen yüz binlerce aday adına hassas önem taşıyor.

2026 Lise KPSS ne zaman?

Ortaöğretim KPSS, 11 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Adaylar, sınav günü Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan oturuma katılacak.

2026 Lise KPSS başvuruları başladı mı?

ÖSYM takvimine göre başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu tarihlerde başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru günü de daha sonra duyurulacak.

Son olarak 15 Eylül 2024’te düzenlenen Lise KPSS’nin ardından, iki yılda bir uygulama geleneği 2026’da da devam edecek. Kamu personeli adayları için kritik öneme sahip sınavın ayrıntıları ÖSYM tarafından açıklanmaya devam ediyor.