KPSS merkezi atama ne zaman (2025/2). KPSS 2. merkezi atama ne zaman yapılacak? soruları merak ediliyor. KPSS sınavına katılan milyonlarca aday merkezi atamayla memur olmanın planını yapıyor. Böylece aldığı puanla atanabilmek için süreci takip edenler ÖSYM’nin açıkladığı tarihleri öğrenmeye çalışıyor.

KPSS MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN (2025/2)

KPSS 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzun ardından Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak için adaylardan tercihler alınacak.

Geçtiğimiz sene KPSS-2024/2 Merkezi Atama tercihleri 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu sene yapılacak 2025/2 Merkezi atama tercihleri için de sürecin sene sonuna doğru başlatılması bekleniyor.

KPSS 2. MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre gerçekleştirilen ve binlerce adayın heyecanla beklediği 2025/2. Merkezi Atama dönemi için takvim netleşti. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ve ÖSYM tarafından yapılan planlamaya göre, yılın ikinci ve en büyük memur alım süreci olan bu atama, Aralık 2025 ayında gerçekleştirilecek.

7 Aralık 2025 itibarıyla, adaylar kadro bilgilerinin yer aldığı kılavuzun yayımlanmasını bekliyor. Kılavuzun, tercih işlemlerinin başlamasından birkaç gün önce ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanması planlanıyor.

NOT: Net ve kesin tarihler açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.