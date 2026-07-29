KPSS Ön Lisans başvuruları başladı

ÖSYM, KPSS Ön Lisans’ın 4 Ekim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’nin (DHBT) ise 1 Kasım’da yapılacağını belirtti. Yapılan açıklamada, "2026-KPSS Ön Lisans 4 Ekim tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları DHBT ise 1 Kasım tarihinde yapılacaktır.

KPSS’ye başvurular, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. 1 Kasım tarihinde uygulanacak olan DHBT için başvurular ise 22-30 Eylül tarihleri arasında olacaktır. DHBT’ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 4 Ekim tarihinde yapılacak olan 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı’na başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir" ifadelerine yer verildi.