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KPSS Ön Lisans başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans başvurularının başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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KPSS Ön Lisans başvuruları başladı
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ÖSYM, KPSS Ön Lisans’ın 4 Ekim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’nin (DHBT) ise 1 Kasım’da yapılacağını belirtti. Yapılan açıklamada, "2026-KPSS Ön Lisans 4 Ekim tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları DHBT ise 1 Kasım tarihinde yapılacaktır.

KPSS’ye başvurular, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. 1 Kasım tarihinde uygulanacak olan DHBT için başvurular ise 22-30 Eylül tarihleri arasında olacaktır. DHBT’ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 4 Ekim tarihinde yapılacak olan 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı’na başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir" ifadelerine yer verildi.

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