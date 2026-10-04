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KPSS ön lisans oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ön lisans oturumu başladı.

Haber Merkezi
AA
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KPSS ön lisans oturumu başladı
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81 il ve Lefkoşa'da 160 sınav merkezinde uygulanan sınav için 4 bin 443 bina ve 83 bin 465 salon kullanılıyor.

Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı. 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakikalık ilave sürelerini kullanabilecek.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Sınava 1 milyon 593 bin 19 aday başvurdu. 6 bin 59 engelli adayın katıldığı sınavda, 218 bin 455 görevli yer alıyor.

Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 17 bin 726 emniyet mensubu da sahada görev yapıyor.

Saat 12.25'te sona erecek KPSS Ön Lisans oturumunun sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.

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