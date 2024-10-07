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KPSS Ortaöğretim Sınavı branş sıralamaları belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçlarına göre adayların branş bazındaki sıralamaları açıklandı.

Haber Merkezi
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KPSS Ortaöğretim Sınavı branş sıralamaları belli oldu
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçlarına göre adayların branş bazındaki sıralamalarını açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, 15 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçlarının branş sıralamalarının ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yer aldığı belirtildi.

Adaylar, sıralamalarını öğrenmek için ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapabilirler.

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