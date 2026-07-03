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KPSS yerleştirme tercihleri için tarih belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yerleştirme tercihlerinin 9-16 Temmuz tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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KPSS yerleştirme tercihleri için tarih belli oldu
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ÖSYM'den yapılan açıklamada, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu'nun yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Adaylar tercihlerini, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.

Tercih yapacak adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.

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