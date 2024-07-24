KPSS’ye yönelik itiraz süreci tamamlandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) yönelik itiraz sürecinin bugün itibarıyla tamamlandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik itirazlara ilişkin açıklama yaptı.
İtirazların komisyonlarca incelendiğini, değerlendirme sürecinin ivedilikle tamamlanacağını belirten Ersoy, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: "Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik itiraz süreci bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Adaylarımızdan gelen itirazlar, alanında uzman akademisyenlerden oluşan komisyonlarımız tarafından titizlikle incelenmektedir. İtirazların değerlendirilme süreci, adaylarımızın hak kaybı yaşamayacağı şekilde ivedilikle tamamlanacaktır."