KTO Karatay Üniversitesi geleceğin mesleklerine kapı aralıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından biri olan Konya Ticaret Odası’nın desteğiyle faaliyet gösteren KTO Karatay Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu, çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim anlayışı ve uygulama merkezli yaklaşımıyla ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak donanımlı bireyler yetiştiriyor.

Nitelikli eğitim ve modern kampüs yaşamı KTO Karatay’da

KTO Karatay Üniversitesi; teorik bilgiyi uygulamayla buluşturan eğitim anlayışı, güçlü akademik kadrosu ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla yerel ve küresel ölçekte değer üreten bireyler yetiştiriyor. Bugün 65 farklı ülkeden 750’yi aşkın uluslararası öğrenci olmak üzere 10 binden fazla öğrencisi, 350 akademisyeni ve 15 bini aşkın mezunuyla eğitim faaliyetlerini uluslararası standartlarda sürdürüyor.

Konya Ticaret Odası’nın güçlü desteği ve iş dünyasıyla geliştirdiği stratejik iş birlikleri sayesinde öğrencilerine uygulamalı eğitim, staj, proje ve kariyer fırsatları sunan üniversite, mezunlarını sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinlikle donatılmış profesyoneller olarak hayata hazırlıyor.

Selçuklu ve modern mimarinin estetik bir uyum içinde buluştuğu Merkez Kampüs; gelişmiş eğitim altyapısı, laboratuvarları, sosyal yaşam alanları ve öğrenci odaklı tasarımıyla nitelikli bir üniversite deneyimi sunuyor. Merkez Kampüse yaklaşık 30 dakika uzaklıkta bulunan Havacılık Eğitim Kampüsü ise pilotaj eğitimine yönelik ileri teknoloji altyapısıyla öne çıkıyor.

Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK) bünyesinde yer alan Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu, Akıllı Teknolojiler Merkezi ve Model Fabrika; uygulamalı eğitim, AR-GE, üretim ve teknoloji odaklı çalışmalarıyla öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek sektör deneyimine dönüştürmelerine imkân sağlıyor. Böylece KTO Karatay Üniversitesi, eğitim, teknoloji ve iş dünyasını aynı ekosistem içerisinde buluşturan güçlü bir üniversite modeli ortaya koyuyor.

Akreditasyon tescilli üniversite, bölüm ve programları ile daima önde

KTO Karatay Üniversitesi, eğitimde kaliteyi sürdürülebilir hâle getiren anlayışıyla ulusal ve uluslararası ölçekte önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmelerin ardından Kurumsal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan üniversite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetişim alanlarındaki yetkinliğini tescilledi.

Kurumsal Akreditasyon Belgesi ile birlikte Avrupa Yükseköğretim Alanı Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı (EQAR) veri tabanında yer alan KTO Karatay Üniversitesi, Avrupa yükseköğretim kalite standartlarını karşılayan üniversiteler arasına girdi. Böylece üniversitenin uluslararası tanınırlığı güçlenirken, mezunlarının diplomaları da Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede daha yüksek düzeyde kabul gören bir niteliğe kavuştu.

Kurumsal akreditasyonun yanı sıra birçok fakülte, bölüm ve program da alan akreditasyonlarıyla eğitim kalitesini belgelendirdi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde İnşaat Mühendisliği ile Makine Mühendisliği; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde İletişim ve Tasarımı, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, İslam İktisadı ve Finans, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Arapça Mütercim ve Tercümanlık ile İngilizce Mütercim ve Tercümanlık; Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde İç Mimarlık ve Grafik Tasarımı; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda İlk ve Acil Yardım ile Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulunda Bilgisayar Programcılığı ve Mekatronik programları ulusal kalite standartlarını karşılayarak akredite edildi.

Bu akreditasyonlar, KTO Karatay Üniversitesi’nde sunulan eğitimin mesleki yeterlilik, sürekli iyileştirme ve kalite güvencesi bakımından ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

Geleceğin mesleklerine yönelik yeni programlar

KTO Karatay Üniversitesi, değişen dünyanın ihtiyaçlarını yakından takip ederek akademik programlarını sürekli geliştiriyor. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında açılan yeni bölüm ve programlarla öğrencilerine geleceğin mesleklerine yönelik güçlü kariyer fırsatları sunmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Endüstriyel Tasarım Bölümü, Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Uçak Teknolojisi ve Makine Programı ilk öğrencilerini kabul edecek.

Sanayi, üretim ve teknoloji odaklı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan bu yeni programlar; uygulamalı eğitim modeli, sektör iş birlikleri ve güçlü akademik altyapısıyla öğrencilerini mezuniyet sonrasında doğrudan iş hayatına hazırlamayı hedefliyor.

Ulusal ve uluslararası sıralamalarda yükselişini sürdüren üniversite

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yayımlanan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2026 sonuçlarına göre KTO Karatay Üniversitesi; İç Anadolu Bölgesindeki vakıf üniversiteleri arasında 5’inci, İç Anadolu’daki tüm üniversiteler arasında 11’inci, Türkiye genelindeki vakıf üniversiteleri arasında 21’inci, tüm üniversiteler arasında ise 41’inci sırada yer aldı.

Araştırma performansı, inovasyon kapasitesi ve toplumsal etki kriterlerinin değerlendirildiği SCImago Üniversite Sıralamaları 2026’da KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 20’nci sırada yer alırken, Araştırma Kategorisinde önemli bir başarı elde etti. Üniversite, Araştırma Kategorisinde Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında 23’üncü, vakıf üniversiteleri arasında ise 6’ncı sıraya yükselerek bilimsel üretim, akademik araştırma ve yenilikçi çalışmalar alanındaki güçlü performansını ortaya koydu.

Akademik performans, bilimsel üretim ve araştırma kapasitesini değerlendiren University Ranking by Academic Performance (URAP) sonuçları da KTO Karatay Üniversitesinin araştırma odaklı gelişimini ortaya koyuyor. Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında; yurt içi iş birliği kategorisinde 21’inci, atıf kategorisinde ve bilimsel yayın sağlama kategorisinde 27’nci sırada yer alan üniversite, akademik iş birlikleri, bilimsel yayınlar ve proje üretme kapasitesiyle yükseköğretimdeki konumunu güçlendiriyor.

Gökyüzüne açılan kariyer yolculuğu KTO Karatay’da başlıyor

KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü, havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli pilotları yetiştirmek amacıyla uluslararası standartlarda eğitim sunuyor. Teorik bilgiyi gerçek uçuş deneyimiyle destekleyen eğitim modeli sayesinde öğrenciler, mesleki yetkinliklerini daha öğrencilik yıllarında geliştirme fırsatı yakalıyor.

Kendi hava parkı, eğitim filosu, teknik altyapısı ve deneyimli uçuş eğitmenleriyle Türkiye’nin sayılı uçuş eğitim merkezlerinden birine sahip olan KTO Karatay Üniversitesi, öğrencilerine profesyonel havacılık standartlarında bir eğitim ortamı sunuyor.

Havacılık Eğitim Kampüsünde yer alan 1.500 metre asfalt pist, 1.200 metre çim pist, 1.500 metre taksi yolu, uçak bakım hangarı, sivil hangar, öğrenci binası, kontrol kulesi, 12 eğitim uçağı, 2 planör, 1 motorlu planör, 1 çeker uçak ve ALSIM AL250 uçuş simülatörü; öğrencilerin güvenli, kapsamlı ve uygulama ağırlıklı bir pilotaj eğitimi almalarına imkân sağlıyor.

Son teknoloji simülasyon sistemleriyle desteklenen eğitim süreci, öğrencilerin farklı uçuş senaryolarını gerçek uçuş öncesinde deneyimlemelerine olanak tanırken, güvenliği merkeze alan uçuş operasyonları sayesinde öğrenciler profesyonel havacılık kültürüyle yetişiyor.

Güçlü altyapısı, uygulamalı eğitim modeli ve sektör ihtiyaçlarına yönelik yaklaşımıyla KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü, gökyüzünde kariyer hedefleyen öğrenciler için önemli bir tercih noktası olmaya devam ediyor.

Akıllı Teknolojiler Merkezi ile yoğun uygulamalı mühendislik eğitimi

KTO Karatay Üniversitesi, teknoloji ve mühendislik eğitiminde öğrencilerini geleceğin üretim modellerine hazırlayan yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK) bünyesinde faaliyet gösteren Akıllı Teknolojiler Merkezi, öğrencilerin yapay zekâ, robotik sistemler, otomasyon, yazılım geliştirme ve yeni nesil teknolojiler alanlarında uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri, gelişmiş laboratuvar altyapısı ve araştırma ortamları sayesinde teorik bilgilerini gerçek projelere dönüştürme fırsatı buluyor. Disiplinler arası çalışma kültürüyle desteklenen eğitim modeli, öğrencilerin sektörün ihtiyaç duyduğu problem çözme, tasarım ve üretim becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor.

Araştırma Kategorisinde Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 6’ncı sırada yer alan KTO Karatay Üniversitesi; bilimsel araştırmayı, teknoloji geliştirmeyi ve yenilikçi üretimi eğitim anlayışının merkezinde konumlandırıyor.

Dünyaya açılan eğitim, güçlü bir gelecek

KTO Karatay Üniversitesi, öğrencilerine uluslararası deneyim kazandıran eğitim anlayışıyla küresel kariyer fırsatlarının kapılarını aralıyor. Farklı kültürlerle etkileşimi ve yabancı dil yetkinliğini üniversite deneyiminin önemli bir parçası olarak gören KTO Karatay Üniversitesi, öğrencilerine 8 farklı yabancı dil seçeneği sunarak mezunlarını uluslararası çalışma ortamlarına hazırlıyor.

Üniversitenin sunduğu Erasmus+ değişim programları ve IAESTE Uluslararası Staj Programı başta olmak üzere farklı uluslararası hareketlilik imkânları sayesinde öğrenciler, dünyanın farklı ülkelerinde eğitim alma, akademik deneyim kazanma ve mesleki gelişim fırsatı elde ediyor.

Zengin sosyal, kültürel ve sportif yaşam

KTO Karatay Üniversitesi, öğrencilerinin akademik gelişimlerini sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle destekleyen dinamik bir kampüs yaşamı sunuyor. Öğrenci toplulukları aracılığıyla öğrenciler, ilgi alanlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirirken, yeni beceriler kazanma, ekip çalışması yapma ve üniversite yaşamını daha aktif deneyimleme fırsatı buluyor.

Kültür-sanattan teknolojiye, girişimcilikten gönüllülük çalışmalarına kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren 65 aktif öğrenci topluluğu, öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri, yeni arkadaşlıklar kurabilecekleri ve farklı deneyimler yaşayabilecekleri sosyal bir ortam oluşturuyor.

Sporu kampüs yaşamının önemli bir parçası olarak gören KTO Karatay Üniversitesi; futbol, basketbol, voleybol, futsal, masa tenisi, bilek güreşi, atletizm, yüzme, okçuluk, taekwondo, muaythai, satranç, eskrim ve e-spor gibi birçok branşta öğrencilerine aktif katılım imkânı sağlıyor.

Turnuvalar, etkinlikler ve sosyal organizasyonlarla zenginleşen kampüs yaşamı, öğrencilerin takım ruhu kazanmasına, yeteneklerini geliştirmesine ve unutulmaz bir üniversite deneyimi yaşamasına katkı sunuyor.

KTO Karatay, burslarıyla gerçek bir vakıf üniversitesi

KTO Karatay Üniversitesi, öğrencilerine sunduğu geniş burs ve indirim olanaklarıyla vakıf üniversitesi olmanın sorumluluğunu yerine getiriyor. Öğrencilerinin %89’u burs veya indirimlerden yararlanan üniversite, 2026 tercih döneminde de adayların eğitim hedeflerine ulaşmalarını desteklemeye devam ediyor.

KTO Karatay Üniversitesi’nde öğrenciler; %30’a varan tercih indirimi, %50 indirimli programlarda geçerli birleştirilebilir tercih indirimi, anlaşmalı kurumlara özel %10 Karatay’a Hoş Geldin İndirimi, %15 Konya Ticaret Odası indirimi, çift anadal burs ve indirimleri, sporcu bursu gibi farklı desteklerden yararlanabiliyor.

Ayrıca öğrencilerine iki diploma imkânı sunan çift anadal olanakları, akademik başarıyı destekleyen burs programları ve çeşitli sosyal desteklerle KTO Karatay Üniversitesi, öğrencilerinin eğitim hayatlarını daha erişilebilir ve güçlü hâle getiriyor.

Geleceğiniz İçin Doğru Tercih: KTO Karatay Üniversitesi

Güçlü akademik altyapısı, akreditasyonlarla tescillenmiş eğitim kalitesi, uluslararası başarıları, uygulama odaklı eğitim modeli, modern kampüsleri ve geniş burs olanaklarıyla KTO Karatay Üniversitesi; geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak isteyen üniversite adaylarını bekliyor.

Öğrencilerine bir diplomanın ötesinde bilgi, deneyim, kariyer fırsatı ve güçlü bir gelecek vizyonu kazandırmayı hedefleyen KTO Karatay Üniversitesi, 2026 tercih döneminde adaylara nitelikli bir üniversite deneyimi sunuyor.