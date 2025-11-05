KYK burs alabilirsiniz ne demek? KYK öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? soruları araştırılıyor. Gerekli başvuruları yaptıktan sonra beklemeye koyulan öğrenciler 4 Kasım günü muradına erdi. KYK başvuru sonuçları açıklandı. Fakat şimdi ise akılları karıştıran başka sorular var.

KYK BURS ALABİLİRSİNİZ NE DEMEK?

KYK burs başvuru sonuç ekranında "Burs alabilirsiniz." cümlesi yazıyorsa burs başvurunuzun onaylandığı ve size karşılıksız burs desteği yapılacağı anlamına geliyor.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİRSİNİZ NE DEMEK?

KYK sonuç ekranında “Öğrenim kredisi alabilirsiniz” ifadesini gören öğrenciler, bu ifadenin ne anlama geldiğini merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yapılan açıklamalara göre, bu ifade öğrencinin geri ödemeli bir destek almaya hak kazandığı anlamına geliyor. Yani, burs kazanan öğrencilerden farklı olarak, öğrenim kredisi alan öğrenciler mezun olduktan iki yıl sonra aldıkları tutarı belirlenen taksitlerle devlete geri ödemekle yükümlü.

Öğrenim kredisi, yükseköğrenim süresince öğrencilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla veriliyor. Bu ödeme her ay düzenli olarak öğrencinin hesabına yatırılıyor ve herhangi bir faiz uygulanmadan, sadece TÜFE oranında güncelleme yapılarak geri tahsil ediliyor. KYK, kredi alan öğrencilere ödeme başlamadan önce bir “taahhütname” gönderiyor. Bu belge imzalandığında öğrenci, krediyi almayı ve mezuniyet sonrası belirlenen tarihte ödemeye başlamayı kabul etmiş oluyor. Kısacası, “Öğrenim kredisi alabilirsiniz” ifadesi, devletin öğrenciye maddi destek sunduğunu ancak bu desteğin geri ödemeli olduğunu gösteriyor.