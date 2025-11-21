  1. Ekonomim
KYK Burs ödemeleri yattı mı, son durum nedir?

Yüz binlerce öğrenci, GSB tarafından ödenen KYK burslarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Peki GSB, KYK burs ödemelerini yatırdı mı, ne zaman yatacak ve son durum nedir? 2025- 2025 KYK burs ödemeleri hakkında son gelişmeler…

OKAN GÜLEŞ
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KYK Burs ödemeleri yattı mı, son durum nedir?
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler “KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?” sorusunu araştırıyor.

Geçtiğimiz yıl 5 Kasım’da açıklanan sonuçların ardından ilk ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında iki aylık toplu olarak hesaplara yatırılmıştı. Öte yandan 2025-2026 dönemi için de benzer şekilde Kasım ayı içinde iki aylık toplu ödeme bekleniyor. İşte KYK burs/kredi ödeme takvimi, T.C. kimlik numarasına göre ödeme günleri ve ücret bilgisi…

KYK bursları ne zaman yatacak, toplu para ödemesi hangi tarihte?

– Bakanlığın resmi bilgilerine göre burs-kredi başvurusu yapıp taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri ödemelerini alır.
– İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan Ekim ayından itibaren normal öğrenim süresince ödeme yapılır.
– Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da ilk ödemelerin Kasım ayı içinde iki aylık toplu şekilde yatırılması beklenmektedir.

– Resmi takvim açıklandığında güncel tarihler burada paylaşılacaktır.

T.C. kimlik numarasına göre KYK burs/kredi ödeme günleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurusuna göre ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yatırılır:
– Sonu “0” ve “2” olanlar: 1. gün ödemelerini alır
– Sonu “4” ve “6” olanlar: 2. gün ödemelerini alır
– Sonu “8” olanlar: 3. gün ödemelerini alır

KYK burs ve kredi ücreti ne kadar?

– 2025 Ocak itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak uygulanmıştır.
– 2026 yılı KYK burs ve kredi tutarlarının Aralık–Ocak döneminde yeniden güncellenmesi beklenmektedir.
– Güncel tutar açıklandığında tablo halinde güncellenecektir.

İlk ödeme toplu mu yatıyor?

– Evet. Geçtiğimiz yıl ilk ödemeler iki aylık toplu yatırılmıştı. Bu yıl da benzer uygulama bekleniyor.

Ödeme günümü nasıl öğrenirim?

– T.C. kimlik numaranızın son hanesine göre belirlenen günlerde hesaplarınızı kontrol edin; ayrıca e-Devlet ve banka bildirimlerini takip edin.

