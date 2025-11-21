KYK Burs ödemeleri yattı mı, son durum nedir?

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler “KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?” sorusunu araştırıyor.

Geçtiğimiz yıl 5 Kasım’da açıklanan sonuçların ardından ilk ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında iki aylık toplu olarak hesaplara yatırılmıştı. Öte yandan 2025-2026 dönemi için de benzer şekilde Kasım ayı içinde iki aylık toplu ödeme bekleniyor. İşte KYK burs/kredi ödeme takvimi, T.C. kimlik numarasına göre ödeme günleri ve ücret bilgisi…

KYK bursları ne zaman yatacak, toplu para ödemesi hangi tarihte?

– Bakanlığın resmi bilgilerine göre burs-kredi başvurusu yapıp taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri ödemelerini alır.

– İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan Ekim ayından itibaren normal öğrenim süresince ödeme yapılır.

– Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da ilk ödemelerin Kasım ayı içinde iki aylık toplu şekilde yatırılması beklenmektedir.

– Resmi takvim açıklandığında güncel tarihler burada paylaşılacaktır.

T.C. kimlik numarasına göre KYK burs/kredi ödeme günleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurusuna göre ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yatırılır:

– Sonu “0” ve “2” olanlar: 1. gün ödemelerini alır

– Sonu “4” ve “6” olanlar: 2. gün ödemelerini alır

– Sonu “8” olanlar: 3. gün ödemelerini alır

KYK burs ve kredi ücreti ne kadar?

– 2025 Ocak itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak uygulanmıştır.

– 2026 yılı KYK burs ve kredi tutarlarının Aralık–Ocak döneminde yeniden güncellenmesi beklenmektedir.

– Güncel tutar açıklandığında tablo halinde güncellenecektir.

İlk ödeme toplu mu yatıyor?

– Evet. Geçtiğimiz yıl ilk ödemeler iki aylık toplu yatırılmıştı. Bu yıl da benzer uygulama bekleniyor.

Ödeme günümü nasıl öğrenirim?

– T.C. kimlik numaranızın son hanesine göre belirlenen günlerde hesaplarınızı kontrol edin; ayrıca e-Devlet ve banka bildirimlerini takip edin.