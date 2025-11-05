KYK burs öğrenme ekranı: 2025 KYK bursu ne kadar (kaç TL) olacak? sorgusu 4 Kasım günü detayların açıklanmasıyla gündem oldu. Türkiye’nin farklı şehirlerine okumak için akın eden üniversite öğrencileri KYK sonuçlarını öğrenmeye çalışıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredisi sonuçlarını öğrenme ekranı ve mevcut burs/kredi durumunu sorgulama işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülmektedir.

KYK Burs Öğrenme Ekranına Erişim ve Sorgulama

KYK burs veya öğrenim kredisi başvuru sonuçlarınızın açıklanmasının ardından, bu sonuçları görebileceğiniz temel ekran e-Devlet Kapısı üzerindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri arasında yer almaktadır.

e-Devlet Girişi: Öncelikle T.C. Kimlik Numaranız ve e-Devlet şifreniz başta olmak üzere, mobil imza veya diğer kimlik doğrulama yöntemlerinden size uygun olanı kullanarak e-Devlet sistemine güvenli bir şekilde giriş yapmanız gerekmektedir.

Hizmet Araması: Sisteme giriş yaptıktan sonra, arama çubuğuna "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ya da "Öğrenim/Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama" gibi ifadeleri yazarak ilgili hizmete ulaşabilirsiniz. Bu hizmetler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) başlığı altında listelenir.

Sonuç Ekranı: İlgili hizmete tıkladığınızda karşınıza gelen ekran, başvuru sonucunuzu gösterir.

Başvuru Sonuç Ekranı: Bu ekranda, KYK bursu mu yoksa öğrenim kredisi mi kazandığınız belirtilir. Örneğin, "Burs alabilirsiniz" veya "Öğrenim kredisi alabilirsiniz" gibi ifadelerle karşılaşabilirsiniz.

Sorgulama Ekranı (Mevcut Durum): Halihazırda burs veya kredi alan öğrenciler ise "Öğrenim/Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama" ekranı üzerinden güncel ödeme durumlarını, geçmiş ödeme dökümlerini ve burs/kredi ile ilgili diğer detaylı bilgileri görüntüleyebilirler.

2025 KYK BURSU NE KADAR (KAÇ TL) OLACAK?

2025 yılı KYK burs ve kredi ücretleri öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapılmamış olsa da, çeşitli kaynaklarda yeni yıl için tahmini rakamlar gündeme geldi. Buna göre, 2025 yılında ön lisans ve lisans öğrencilerinin aylık burs veya kredi ödemelerinin 3.000 TL olması bekleniyor. Yüksek lisans öğrencileri için bu miktarın 6.000 TL, doktora öğrencileri için ise 9.000 TL seviyesine çıkarılacağı öngörülüyor.

KYK burs ve kredi miktarları her yılın Aralık ayında Cumhurbaşkanı tarafından açıklanıyor. 2024 yılında lisans öğrencileri 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri 4.000 TL, doktora öğrencileri ise 6.000 TL ödeme almıştı. Yeni yılda bu tutarlara yapılacak artış, enflasyon oranları ve bütçe düzenlemelerine bağlı olarak belirlenecek. Resmi açıklamanın Aralık ayında yapılması ve 2025 Ocak ayı itibarıyla yeni tutarların geçerli olması bekleniyor.

Ancak çeşitli kaynaklara göre öne çıkan rakamlar şunlar: