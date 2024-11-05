KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023-2024 öğretim yılı için sağlanan burslar ve kredilerin değerlendirilmesi başvuru sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Başvurular 8-13 Ekim tarihlerinde alınmıştı.

Bakan Bak duyurdu: Başvuru sonuçları açıklandı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ''Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın. Sonuçlar için: http://turkiye.gov.tr'' dedi.

Kredi ve Burs sonuçları nereden öğrenilir?

KYK burs ve kredi sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler e-Devlet sistemi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bilgi alabilecek.