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KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi
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KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023-2024 öğretim yılı için sağlanan burslar ve kredilerin değerlendirilmesi başvuru sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.  Başvurular 8-13 Ekim tarihlerinde alınmıştı.

Bakan Bak duyurdu: Başvuru sonuçları açıklandı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ''Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın. Sonuçlar için: http://turkiye.gov.tr'' dedi.

Kredi ve Burs sonuçları nereden öğrenilir?

KYK burs ve kredi sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler e-Devlet sistemi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bilgi alabilecek.

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