  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. KYK bursu ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu olacak? 2025-2026 KYK burs ödeme takvimi
Takip Et

KYK bursu ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu olacak? 2025-2026 KYK burs ödeme takvimi

2025-2026 eğitim yılında KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını ve toplu ödeme olup olmayacağını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), bursların TC kimlik numarasına göre yatacağını duyurdu. Peki KYK bursu hangi gün ve ne zaman yatacak? İşte güncel KYK burs ödeme takvimi…

Okan Güleş
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KYK bursu ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu olacak? 2025-2026 KYK burs ödeme takvimi
Takip Et

KYK burs tarihleri öğrencilerin merak ettiği konulardan biri olmaya devam ediyor. 2025-2026 eğitim yılında KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ödemelerin ne zaman yatacağı konusunda meraklı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), ilk kez burs/kredi alacak öğrenciler için ekim ayından itibaren normal öğrenim süresi boyunca ödeme yapıldığını ve ödemelerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6–10’u arasında yatırıldığını duyurdu.

KYK BURS NE ZAMAN YATACAK?

GSB açıklamasına göre, ilk kez burs/kredi alacak ve taahhütname onayını tamamlayan öğrenciler, ödemelerini ekim ayından geçerli olacak şekilde almaya başlayacak.

KYK bursu ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu olacak? 2025-2026 KYK burs ödeme takvimi - Resim : 1

Bu kapsamda hak kazanan öğrencilerin aralık ayının 6–10’u arasında hesaplarına yatırılacak tutarı beklemeleri gerekiyor. Düzenli ödemeler sonraki aylarda da aynı tarihlerde devam eder.

ÖDEMELER TOPLU MU OLACAK?

Merak edilen bir diğer konu da ödemelerin tek tek mi yoksa toplu mu yatırılacağı? Geçtiğimiz yıl, ilk kez burs almaya hak kazanan öğrencilere 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

Bu yıl için ise GSB’den resmî bir toplu ödeme duyurusu bulunmuyor. Mevcut uygulama doğrultusunda, ekim-kasım-aralık dönemine ilişkin burs/kredi tutarlarının 6–10 Aralık arasında hesaplara aktarılması bekleniyor.

KYK bursu ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu olacak? 2025-2026 KYK burs ödeme takvimi - Resim : 2

Son olarak KYK burs ödemeleri için hak sahibi olan öğrencilerin 9 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onaylarını yapmaları gerekiyor.

 

Eğitim
İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2026 MEB bursluluk sınav günleri ve tarihleri
İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2026 MEB bursluluk sınav günleri ve tarihleri
Kasım 2025 TÜBİTAK burs başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK burs başvuru ekranı.
Kasım 2025 TÜBİTAK burs başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK burs başvuru ekranı.
AUZEF vize sınav soruları açıklandı mı? AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF vize sınav soruları açıklandı mı? AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonucu sorgulama ekranı!
VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonucu sorgulama ekranı!
Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitiyor?
Okullar ne zaman açılacak?
2026 okullar ne zaman kapanacak? 2025-2026 dönemi okullar ne zaman kapanıyor?
2026 okullar ne zaman kapanacak? 2025-2026 dönemi okullar ne zaman kapanıyor?