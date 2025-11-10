KYK bursu ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu olacak? 2025-2026 KYK burs ödeme takvimi

KYK burs tarihleri öğrencilerin merak ettiği konulardan biri olmaya devam ediyor. 2025-2026 eğitim yılında KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ödemelerin ne zaman yatacağı konusunda meraklı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), ilk kez burs/kredi alacak öğrenciler için ekim ayından itibaren normal öğrenim süresi boyunca ödeme yapıldığını ve ödemelerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6–10’u arasında yatırıldığını duyurdu.

KYK BURS NE ZAMAN YATACAK?

GSB açıklamasına göre, ilk kez burs/kredi alacak ve taahhütname onayını tamamlayan öğrenciler, ödemelerini ekim ayından geçerli olacak şekilde almaya başlayacak.

Bu kapsamda hak kazanan öğrencilerin aralık ayının 6–10’u arasında hesaplarına yatırılacak tutarı beklemeleri gerekiyor. Düzenli ödemeler sonraki aylarda da aynı tarihlerde devam eder.

ÖDEMELER TOPLU MU OLACAK?

Merak edilen bir diğer konu da ödemelerin tek tek mi yoksa toplu mu yatırılacağı? Geçtiğimiz yıl, ilk kez burs almaya hak kazanan öğrencilere 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

Bu yıl için ise GSB’den resmî bir toplu ödeme duyurusu bulunmuyor. Mevcut uygulama doğrultusunda, ekim-kasım-aralık dönemine ilişkin burs/kredi tutarlarının 6–10 Aralık arasında hesaplara aktarılması bekleniyor.

Son olarak KYK burs ödemeleri için hak sahibi olan öğrencilerin 9 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onaylarını yapmaları gerekiyor.