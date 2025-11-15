KYK ilk burs ücreti ne zaman yatacak? KYK toplu ödeme Ekim belli oldu mu?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim öğrencilerine sunulan burs ve krediler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ziraat Bankası üzerinden hesaplara aktarılacak. İlk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan Ekim ayından itibaren ödeme yapılması planlanıyor. KYK’nın mevcut uygulamasına göre ilk ödeme, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayacak şekilde üç aylık toplu olarak gerçekleştiriliyor. Ancak 2025-2026 yılına ilişkin toplu ödeme konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

KYK ilk burs ücreti ne zaman yatacak?

Öğrenciler, taahhütname onayının ardından Ziraat Bankası'ndan Bankkart Genç kartlarını teslim alarak burs ve kredi çekimlerini ATM’lerden veya şubelerden yapabilecek. Yeni yılda lisans, ön lisans ve doktora burs miktarlarının artırılması beklenirken, kesin rakamların da Bakanlık tarafından duyurulması öngörülüyor.

GSB’nin açıklaması gelene kadar “KYK bursu ne zaman yatacak?” sorusu merak edilmeye devam ediyor. Resmi ödeme takvimi yayımlandığında gelişmeler anlık olarak duyurulacak. Öğrenciler, KYK hesaplarının taahhütname sonrası otomatik açılacağını ve ek hizmet başvurularının değerlendirme sürecinin ardından bildirileceğini unutmamalı