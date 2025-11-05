KYK kredisi faizli mi? KYK burs mu kredi mi nasıl anlaşılır? soruları araştırılıyor. Öğrenciler maddi durumlarından ötürü başvuru yapsa da burs imkanından tüm öğrenciler faydalanamıyor. Çok sayıda öğrenciye kredi çıkıyor. Bu durum da onları kara kara düşünmeye itiyor.

KYK KREDİSİ FAİZLİ Mİ?

HAYIR. Faiz uygulaması kaldırıldı: Artık mezun olan öğrenciler, öğrencilik süreleri boyunca kendilerine ödenen net kredi miktarını geri ödemektedirler. Bu tutarın üzerine herhangi bir faiz veya Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artışı (enflasyon farkı) uygulanmamaktadır.

Öğrencilik boyunca toplam 40.000 TL kredi alan bir kişi, geri ödemesini de sadece 40.000 TL üzerinden yapacaktır.

Ancak, dikkat edilmesi gereken bir nokta var:

Gecikme Zammı: Geri ödeme taksitlerinin belirlenen süre içinde ödenmemesi durumunda, borçlu olunan taksite gecikme zammı uygulanır. Bu gecikme zammı, normal faiz veya Yİ-ÜFE uygulamasından farklıdır ve ödemenin vadesinde yapılmaması nedeniyle tahsil edilir.

KYK BURS MU KREDİ Mİ NASIL ANLAŞILIR?

KYK’dan ödeme almaya hak kazanan öğrenciler için en çok merak edilen konulardan biri, alınan paranın burs mu yoksa kredi mi olduğu. Bu ayrımı anlamanın birkaç kolay yolu var:

Öncelikle, e-Devlet üzerinden “KYK Burs/Kredi Sorgulama” sayfasına girdiğinizde sistemde hangi türde ödeme aldığınız açıkça yazar. Eğer sayfada “Burs” ibaresi yer alıyorsa, bu para geri ödemesizdir ve mezun olduktan sonra geri istenmez. Ancak “Öğrenim Kredisi” yazıyorsa, bu tutar bir nevi faizsiz borç niteliği taşır ve mezuniyetten iki yıl sonra geri ödenmeye başlanır.

Ayrıca, size gelen KYK taahhütname belgesinde de hangi tür ödemeye hak kazandığınız net şekilde belirtilir. E-posta veya SMS yoluyla gelen bilgilendirme mesajlarında da “burs” ya da “kredi” ifadesi yer alır.