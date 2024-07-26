 Laba’dan iş dünyasına ‘Şirket Birleşmeleri, Devralmalar ve Değerleme Eğitimi’

Eğitim alanında sunduğu yenilikçi çözümlerle dikkat çeken Laba, iş dünyasına yönelik yeni bir eğitim programı başlattı. ‘Şirket Birleşmeleri, Devralmalar ve Değerleme Eğitimi’ adıyla başlatılan program kapsamında birleşme ve devralma süreçlerinde gerekli olan bilgi ve becerilerin katılımcılara kazandırılması hedefleniyor.

2 Eylül’de başlıyor

5 hafta sürecek eğitim, 2 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 19:00-20:30 arasında gerçekleştirilecek derslerle katılımcılar, değerleme tekniklerinden durum analizi yapmaya, anlaşma yapılandırmadan risk yönetimine kadar geniş bir yelpazede bilgi edinecekler. Eğitimi, PwC, Siemens ve Johnson & Johnson gibi global firmalarda üst düzey görevlerde bulunmuş ve M&A süreçlerinde uzmanlaşmış olan Ertan Türkmen verecek. Türkmen, M&A tecrübesiyle dikkat çekiyor ve bugüne kadar 30 farklı M&A projesinde alım ve satım tarafında yönetici veya danışman olarak görev almış durumda. Doğuş Restaurant and Entertainment (DREAM) şirketinde kurucu CFO olarak organik ve inorganik büyüme projelerini yöneten Türkmen, Siemens Business Services'de çalıştığı dönemde şirketin Fujitsu'ya satışı sırasında spin-off projesini de yönetmiştir. Bu deneyimler, katılımcılara pratik ve uygulanabilir bir perspektif kazandıracak.

Bu eğitim, birleşme ve devralma süreçlerinde stratejik kararlar almayı hedefleyen orta ve üst düzey yöneticiler, CFO'lar, CEO'lar ve kurumsal finans profesyonelleri için ideal. Katılımcılardan, orta veya ileri seviyede M&A bilgisi ve en az beş yıllık finans deneyimi bekleniyor.

Katılımcılar hangi becerileri kazanacak?

Laba Turkey’nin sunduğu bu eğitim, katılımcıların birleşme ve devralma süreçlerinde stratejik kararlar alabilme becerilerini geliştirirken, finansal modelleme ve değerleme konularında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlayacak. Eğitim süresince öğrendikleri bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirme fırsatı bulacaklar.

Eğitim sonunda katılımcılar, birleşme ve satın alma işlemlerine dahil olan şirketleri indirgenmiş nakit akış yöntemi (DFC) gibi yöntemleri kullanarak değerlendirme becerisi kazanacaklar. Ayrıca, Due Diligence (Durum analizi) gerçekleştirebilecek ve finansal durum, operasyonel performans gibi kritik noktaları analiz edebilecekler. Katılımcılar, M&A anlaşmalarını yapılandırma yeteneği de kazanacaklar.

Birleşme ve satın almaları muhasebeleştirme becerisi de kazandıracak olan eğitim, katılımcıların birleşme, satın alma, devralma fırsatlarını başarılı bir şekilde belirleyebilmesini sağlayacak.

Eğitimin sonunda katılımcılar, birleşme ve satın alma risklerini hesaplayabilecek ve bu işlemlerde tarafları ve rolleri öğrenip, pazar trendlerini izleyip rakipleri analiz edebilecekler. Birleşme ve satın alma işlemi tamamlandıktan sonra başarılı entegrasyona yönelik faktörleri açıklayarak süreci şirkete uyarlayabilecek yetkinlikte olacaklar.

Hedef, katılımcılara en güncel bilgi ve beceriler kazandırmak

Laba, iş dünyasına yönelik sunduğu kaliteli eğitimlerle tanınan bir platform olarak, katılımcılarına en güncel bilgiler ve uygulamalı beceriler kazandırmayı hedefliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler, katılımcılara sektörde rekabet avantajı sağlıyor. Laba, dünya çapında kabul gören sertifikaları ve online eğitimleri canlı gerçekleştirmesiyle tanınıyor. Eğitim programının detayları ve başvuru koşulları hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Laba'nın resmi web sitesinden ulaşabilirler.