LGS ne zaman? 2025 2026 LGS sınavı hangi tarihlerde olacak? Resmi açıklama geldi...
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 LGS sınav tarihini resmi olarak duyurdu.
2025-2026 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.