LGS ne zaman? Geri sayım başladı... LGS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? Kaç soru var?

LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Milyonlarca öğrenci ve velinin dört gözle beklediği 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım artık bitiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınava kısa süre kala adaylar, LGS kaç soru, kaç dakika sürüyor, oturumlar arasında ara verilecek mi, sınav saat kaçta bitecek gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte 2026 LGS sınav takvimi, oturum saatleri ve sınava ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

LGS ne zaman?

Birinci oturum olan Sözel Alan sınavı saat 09.30'da, ikinci oturum olan Sayısal Alan sınavı ise saat 11.30'da başlayacak. Öğrenciler, iki oturumda kendilerine yöneltilen soruları belirlenen süre içerisinde yanıtlayacak.

Normal takviminde 14 Haziran'da gerçekleştirilmesi beklenen 2026 LGS, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bunun nedeni A Milli Takımı'nın Dünya Kupası maçları..

2026 LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

LGS'nin ilk oturumu olan Sözel Alan bölümünde adaylara 50 soru yöneltilecek ve öğrenciler bu soruları yanıtlamak için 75 dakika süreye sahip olacak.

İkinci oturumda gerçekleştirilecek Sayısal Alan bölümünde ise 40 soru bulunacak. Bu bölüm için adaylara 80 dakikalık sınav süresi tanınacak.

LGS'ye son kaç gün kaldı?

13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS sınavı için geri sayım sona eriyor. Öğrenciler, sınav günü sabah saatlerinde sınav merkezlerinde hazır bulunarak salona giriş yapacak.

LGS'ye 3 günden az kaldı.

LGS'de 2 oturum kaç dakika

Sözel bölümden oluşan ilk oturum Türkiye saati ile 09.30'da başlayacak.

Sayısal bölümden oluşan ikinci oturum ise 11.30'da başlayarak uygulanacak.

LGS 45 dk arada dışarı çıkılacak mı?

LGS'nin birinci ve ikinci oturumu arasında 45 dakikalık mola verilecek. Bu süre boyunca öğrenciler okul bahçesinde vakit geçirebilecek ancak güvenlik ve sınav kuralları gereği okul sınırlarının dışına çıkmalarına izin verilmeyecek.