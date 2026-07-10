LGS sonuçları sorgulama! Meb.gov.tr 2026 LGS sonuçları açıklandı... LGS sonuç ekranı TIKLA sorgula

2026 LGS sonuçları bugün itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. 13 Haziran 2026 tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılan yüz binlerce öğrenci, puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve sınav sonuçlarını MEB'in sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte lise tercih süreci de resmen başlarken, öğrenciler Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve diğer ortaöğretim kurumları için tercih hazırlıklarına başladı.

LGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

LGS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, meb.gov.tr üzerinden yayımlanan sonuç ekranına T.C. Kimlik Numarası ve istenen güvenlik bilgileriyle giriş yaparak sınav sonuç belgelerine ulaşabiliyor. Sonuç ekranında öğrencilerin merkezi sınav puanı, yüzdelik dilimi ve doğru-yanlış cevap sayılarına ilişkin bilgiler yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sonuç belgelerini posta yoluyla göndermeyecek. Tüm işlemler yalnızca dijital ortam üzerinden gerçekleştirilecek.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında "LGS sonuçları nasıl bakılır?", "LGS sonuçları açıklandı mı?" ve "2026 LGS sonuçlarına nereden bakılır?" soruları bulunuyor. Bakanlık tarafından erişime açılan resmi sonuç sistemi üzerinden adaylar saniyeler içinde puanlarını sorgulayabiliyor.

2026 LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Öte yandan MEB, LGS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da yayımladı. Tercih döneminde öğrenciler, sınav puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak lise tercihlerini gerçekleştirecek. Yerleştirme işlemleri merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme kriterleri ve tercih sıralamasına göre tamamlanacak.

LGS sonuç ekranı için TIKLA

2026 LGS sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç sorgulama ekranını kullanmaları öneriliyor. Sonuçların ardından başlayacak tercih sürecinde yayımlanan kılavuzun dikkatle incelenmesi ve tercihlerin belirtilen takvim doğrultusunda tamamlanması büyük önem taşıyor. Böylece öğrenciler, istedikleri liseye yerleşebilmek için tercih sürecini eksiksiz şekilde tamamlayabilecek.