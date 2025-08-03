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LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tercih ve yerleştirme sonuçlarının 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, sonuçlara MEB’in resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Haber Merkezi
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LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tercih sonuçları yarın açıklanacak. Öğrenciler sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenebilecek.

Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte boş kontenjanlar da ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okulların boş kontenjan listesini kamuoyuyla paylaşacak. Öğrenciler, e-Okul üzerinden boş yerleri görebilecek ve buna göre nakil başvurusunda bulunabilecek.

Nakil işlemleri ne zaman başlayacak?

Yerleştirmeye esas nakil süreci, sonuçların açıklanmasının hemen ardından başlayacak. Birinci nakil başvuruları 4-6 Ağustos'ta, İkinci nakil başvuruları 8-12 Ağustos'ta alınacak. Her iki dönemde de liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride yapılabilecek.

Yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. 15-21 Ağustos arasında, il ve ilçe yerleştirme başvuruları alınacak. Bu başvurular 22 Ağustos'ta sonuçlanacak. Yatılılık başvuruları ise 1-4 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak.

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