LGS'de 36 birinci tek okuldan çıktı! İYİ Partili Çömez aynı isimli 3 okulu işaret etti: Bunu izah edebilir misiniz?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, bu yıl LGS tarihinde bir ilk yaşandı ve tam puan yapan öğrenci sayısı 719’a ulaştı. Bu sayı, bugüne dek en yüksek birinci sayısının görüldüğü 2023’teki 565 öğrenci rekorunu da aştı. 719 öğrencinin tam puan alması tartışma yarattı.

Tek okulda 36 öğrenci 500 tam puan aldı

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, LGS sınavıyla ilgili “şaibe” ve “usulsüzlük” iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören 36 öğrencinin LGS sınavından 500 tam puan aldığını duyurdu.

Çömez, paylaşımında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sınava ilişkin kritik sorular yöneltirken şu ifadeleri kullandı:

Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 36 öğrenci sıfır hata ile 500 tam puan almış. Oran % 9.

Türkiye’deki diğer tüm İmam Hatip Ortaokullarında 500 tam puan alan öğrencilerin toplam sayısı ise 27.

Sınava giren 963 bin 142 öğrenciden 500 tam puan alanların oranı da % 0,07.

Ortalığı kokutmadan bana bunu izah edebilir misin?

Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sıfır hata ile 500 tam puan alan 6 öğrenci var.

Aynı şekilde Trabzon Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 4 öğrenci 500 tam puan almış.

Yani 3 “Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip’te” toplam 46 öğrenci kusursuz bir performans sergilemiş.

Geri kalan 3500 İmam Hatip’te ise sadece 17 öğrenci 500 tam puan alabilmiş. Bu koku değil kokuşmuşluk hali!

Bu üç okuldaki yöneticileri ve öğrencileri sorgulayın, pisliğin ne kadar derin olduğunu göreceksiniz

Bakan Tekin iddialara ne diyor?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin iddialara şaibe iddialarına ilişkin "Sınavın yapıldığı gün sınavın bitiminden itibaren konuşulan hususlarla ilgili açıklamalar yaptık. Mesela ilk söylenen şey, 'sınavın soruları sızdırıldı'. Saat 10.45'te tamamlanan bir sınavın sorularının saat 11.57'de, emniyet kayıtlarında da öyle, saat 11.57'de sosyal medyada paylaşılmış olması. Şimdi bir insanın saat 11.57'de paylaşılan soruların 'sınavın güvenliğine sekte vuruyor, güvenliğini tehlike altına atıyor' demesi için biraz ya akli melekelerinin yerinde olmaması lazım ya da manipülatif bir eylem içerisinde olması gerekir. Bununla ilgili gerekli açıklamalarımızı yaptık. Sonrasında da hem bu konuda herhangi bir ihmali olan varsa onların tespit edilmesi için hem de sınav güvenliği ile ilgili bir sıkıntı varsa bunun tespit edilmesi için müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar. Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar." açıklamasını yapmıştı.

MEB: Yanıltıcı iddialara ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 719 öğrencinin tam puan alarak birinci olmasına ilişkin kamuoyunu yanıltıcı iddiaları ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, LGS dahil bütün sınavların her aşamasının büyük bir titizlik ve özenle yürütüldüğünü bildirdi.

CHP soru önergesi verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, , önergesinde, Bursa’da bir WhatsApp grubunda sınavın ilk oturum kitapçığının sınav devam ederken PDF formatında paylaşıldığını, benzer şekilde ikinci oturum kitapçığının da İstanbul’da bir okul grubunda saat 11.58’de dolaşıma sokulduğunu belirtmişti. Ayrıca bazı salonlarda yanlış kitapçıkların dağıtıldığını ifade eden Özçağdaş, sınav güvenliğinin sağlanamadığı yönündeki iddiaları gündeme getirmişti.

"LGS tarihinin en yüksek birincilik sayısı"

Özçağdaş, 2024 LGS’de 352 öğrencinin birinci olduğunu hatırlatarak, bu yıl bu sayının iki katından fazla artarak 719’a yükseldiğini belirtti. Bu bağlamda şu soruları yöneltti:

“2025 LGS’de birinci olan 719 öğrencinin il ve ilçe bazında dağılımı nedir? Bu öğrencilerin okullara göre dağılımı nasıldır? Sınav devam ederken kitapçıkları paylaşan kişiler kimlerdir? Bu kişiler hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? Sadece öğretmenlerin sınav bitiminde erişebildiği kitapçıkların PDF dosyası olarak dolaşıma girmesi, sınav güvenliğinin ihlal edildiğinin göstergesi değil midir? Bakanlık bu konuda neden gerekli önlemleri almamaktadır?”