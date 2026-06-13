‘LGS’de Türkçe ve Matematik soruları belirleyici oldu’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen, 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS Sınavı, Türkiye genelinde 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla 4 bin 244 okulda uygulandı. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın birinci oturumu 09.30'da ikinci oturumu ise 11.30'da başladı. Sınavın birinci bölümünde öğrenciler 50 sorudan oluşan sözel alan testini 75 dakikada tamamlarken; ikinci oturumda yer alan 40 soruluk sayısal alan testi için 80 dakika süre verildi.

İki oturum arasındaki 45 dakikalık ara süresince, başvuru sırasında talepte bulunan öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve sudan oluşan bir beslenme paketi verildi. Sınavda A, B, C ve D olmak üzere 4 farklı kitapçık kullanıldı.

Kurt: LGS 2026, kavramsal öğrenmeyi ve süreç odaklı kazanımları merkeze alan bir sınavdı

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt’un 2026 LGS Sınavındaki değerlendirmeleri şöyle oldu:

“LGS 2026, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeylerini değil; okuduğunu anlama, yorumlama, analiz etme, çıkarım yapma ve bilgiyi farklı bağlamlara transfer edebilme becerilerini ölçen dengeli bir sınav olarak öne çıktı. Tüm derslerde kavramsal öğrenmeyi ve süreç odaklı kazanımları merkeze alan bir yaklaşımın benimsendiği görüldü. Özellikle Türkçe, Fen Bilimleri ve İngilizce testlerinde dikkatli okuma, görsel analiz ve yorumlama becerileri ön plana çıkarken; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularında da tarihsel bağlamı doğru değerlendirme, kavram bilgisi ve analitik düşünme becerileri ölçüldü. LGS 2026’da özellikle Matematik ve Türkçe soruları belirleyici oldu diyebiliriz. Türkçe sınavı öğrencilerin, görsel okuma, anlam kurma ve metin yorumlama becerilerini değerlendirmiştir. Bu yönüyle sınavın, Maarif Modeli’nin temel hedefleriyle örtüştüğü söylenebilir. Matematik testinde yer alan sorular, işlem basamağı içeren ve öğrencilerin analiz ile yorumlama becerilerini daha yoğun şekilde kullanmalarını gerektiren bir yapıya sahipti. MEB’in örnek soruları ve öğretim programlarıyla uyumlu hazırlanan sınav, düzenli çalışan, öğrenmeyi içselleştiren ve yıl boyunca disiplinli bir şekilde hazırlanan öğrencilerin başarılarını ortaya koyabilecekleri adil ve ayırt edici bir yapıya sahipti.”

‘Matematik testinde işlem ve yorumlama becerisi soruldu’

Uğur Okulları Ortaokul Matematik Bölüm Başkanı Ahmet Öner ise “Matematik testinde MEB müfredatına uyumlu, bilgiyi sorgulayan, 4 adet basit kazanımla çözülebilen soruların yanında üst düzey bilgi ve beceriyi ölçen 5 soru da yer aldı. MEB müfredatına göre düzenli çalışan, bilgiyi sorgulayan, araştıran ve yıl boyunca yayımlanan MEBİ ve okullarda gerçekleştirilen deneme sınavlarındaki sorular doğrultusunda hazırlanan denemelere giren; deneme sonrasında çözemediği soruları araştırıp sorgulayan öğrenciler Matematik testinde başarılı olacaklardır.Matematik testindeki sorular, geçen yıllardaki sorulara göre daha fazla işlem gerektiren ve üst düzey yorum becerisini ölçen sorulardan oluşmuştur” dedi.

‘Fen bilimlerinde dikkatli okuma ve görsel analiz becerileri öne çıktı’

Uğur Okulları Ortaokul Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Burcu Solak da “Fen Bilimleri sınav soruları, bilgi düzeyinin yanında okuduğunu anlama, yorumlama, analiz etme, karşılaştırma ve çıkarım yapma becerilerini ölçen nitelikte hazırlanmıştır. Sorularda metinlerin daha ön planda olduğu ancak deney düzenekleri, görseller, grafikler ve tabloların da kullanıldığı görülmüştür. Bu nedenle konu bilgisinin yanında öğrencilerin verilen bilgileri dikkatli okuması, görselleri doğru analiz etmesi ve olaylar arasında bağlantı kurması gerekmiştir. Özellikle deneysel süreçlerin sorgulandığı sorularda bilimsel düşünme becerilerinin ön plana çıktığı söylenebilir. Günlük hayattan örneklere yer verilerek güncel konular da kazanımlarla ilişkilendirilmiştir. “Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi” ünitesinden topraklamaya dair bir soru diğer yıllardan farklı olarak dikkat çeken soru tipi olmuştur. “Madde Döngüleri” konusuyla ilgili geçen yıllara nazaran azot döngüsü yerine karbon döngüsü sorulmuştur. “Katı Basıncı” sorusu da geçen yıllara nazaran görsel değil metin ağırlıklı oluşturulmuştur. “Öz Isı” sorusu geçen yıllarda grafikle ilişkilendirilmişken bu yıl metin ağırlıklı bir soru olarak öğrencilerin karşısına çıkmıştır. Sınavdaki soruların dikkatli değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir. Sınav, bütün ünitelerden soru içermesi bakımından kapsayıcı niteliktedir. Genel olarak sınavın geçen yıllara kıyasla orta düzey zorluğa sahip olduğu söylenebilir” diye konuştu.

‘Türkçe soruları yüksek yorumlama becerisi gerektirdi’

Uğur Okulları Ortaokul Türkçe Bölüm Başkanı Kürşat Han Kurşun ise “Türkçe testindeki soruların, önceki yıllardan farklı olarak yüksek yorumlama becerisi gerektirdiği görülmüştür. Sınavda ağırlıklı olarak görsel okuma ve yorumlama, sözcüğün çok anlamlılığı, cümlenin ifade ettiği anlamlar ve metin yorumlama sorularına yer verilmesi Maarif Modeli’nin bizlere kazandırmak istediği üst düzey yorumlama becerisiyle de örtüşmektedir. Ayrıca dil bilgisi olarak cümlenin ögeleri, fiilde çatı soruları öğrencilerin karşısına gelmiştir. MEB’in üzerinde hassasiyetle durduğu ‘öğrencinin okuma ve yorumlama becerisinin önemi’ bu sınavda bir kere daha vurgulanmıştır. Sınavda, Türkçe’nin iki sacayağından biri olan ‘Anlam Bilgisi’nin öne çıkarıldığı görülmüştür. MEB’in bu sene fiilimsi, anlatım bozuklukları, cümle türleri konusundan soru sormadığı onun yerine cümlenin yardımcı ögeleri (yer tamlayıcısı), fiilde çatı konularından dil yapılarıyla ilgili sorular sorduğu görülmüştür. Her sene öğrencinin karşılaştığı ‘yazım kuralları ve noktalama işaretleri’ konuları bu sene de öğrencilere sorulmuştur” ifadelerini kullandı.

‘Ezberden çok yorum, tarihsel bağlam ve kavram bilgisi ölçüldü’

Uğur Okulları Ortaokul İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bölüm Başkanı Hüseyin Yazıcı da “İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularının, öğrencilerin tarihsel bilgiyi doğrudan hatırlamasının yanında bilgiyi anlamlandırma, analiz etme ve yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik hazırlandığı görülmektedir. Soru kurgularında metin, tablo, görsel ve kavram temelli yapılara sıkça yer verilmesi; öğrencilerden tarihsel olayları neden-sonuç ilişkisi içinde değerlendirmelerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını uygun bağlamlarla ilişkilendirmelerini ve verilen bilgilerden tutarlı çıkarımlar yapmalarını bekleyen bir ölçme anlayışını ortaya koymaktadır. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularının farklı ünite ve kazanımlara dengeli biçimde dağıldığı görülmektedir” dedi.

‘Sınavda bilgi birikimine önem verilen sorulara yer verildi’

Uğur Okulları Ortaokul- Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Merve Akın da “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sorularının, öğrencilerin sorumlu olduğu her üniteden dengeli bir dağılımla hazırlandığı görülmektedir. Çoğunlukla yüksek dikkat gerektiren ve konuya dair net bilgi birikimini sorgulayan paragraf sorularına yer verilmiştir. Sınavda okuduğunu anlama, yorumlama ve neden-sonuç ilişkisi kurma becerileri test edilmiştir. Özellikle çıkarım yapılması istenen sorular öğrencilerin analitik düşünme yeteneğini zorlamıştır. Sorular genel olarak orta zorluk düzeyinde olsa da doğrudan bilgiye dayalı yapısı ve dikkat gerektiren kurgusuyla bu yılki sınavın, önceki yıllara kıyasla daha belirleyici ve ayırt edici bir nitelik taşıdığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

‘İngilizce sorularının temel odağı okuduğunu anlama, yorumlama ve bağlamdan hareketle çıkarım yapma vardı’

Uğur Okulları Ortaokul-Lise İngilizce Bölüm Başkanı Mutlu Koçağra ise “2026 LGS İngilizce sorularının; MEB müfredatıyla uyumlu olarak hazırlandığı görülmektedir. Sınavın temel odağını öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve bağlamdan hareketle çıkarım yapma becerileri oluştururken, günlük hayatla ilişkilendirilmiş içerikler üzerinden bilgiyi transfer etme yeteneği de ön plana çıkmaktadır. Soruların; zengin bir kelime dağarcığının yanı sıra dikkat, odaklanma ve yönerge analizi becerileri gerektirdiği görülmüştür. Sınavın bu yapısı, düzenli çalışan öğrencilerin başarıya ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Bu durum aynı zamanda sınavın, süreç odaklı kazanımları esas aldığını; kalıcı ve özümsenmiş öğrenmeyi ödüllendirdiğini göstermektedir. Sınav, adil ve ayırt edici yapısıyla öğrencilerin bilgiye dayalı gerçek performanslarını net bir şekilde ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.